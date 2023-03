L’OMS déclare désormais que les vaccins contre le covid ne sont pas recommandés pour les enfants et les adolescents en bonne santé

Cette semaine, une autre institution sanitaire de premier plan a dévoilé un revirement important de la politique de Covid. Cette fois, c’est l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui tient des propos qui auraient pu entraîner la suspension d’un individu sur les médias sociaux ou sa « suppression » publique il y a à peine un ou deux ans :

La révision des lignes directrices a été publiée cette semaine par le Groupe consultatif stratégique d’experts sur la vaccination (SAGE) de l’OMS – un groupe de scientifiques et de fonctionnaires qui a déclaré ne plus recommander la vaccination contre le Covid pour les enfants « en bonne santé » âgés de 6 mois à 17 ans.

« L’impact sur la santé publique de la vaccination d’enfants et d’adolescents en bonne santé est comparativement beaucoup plus faible que les avantages établis des vaccins essentiels traditionnels pour les enfants, tels que les vaccins antirotavirus, antirougeoleux et antipneumococciques conjugués », a écrit le SAGE.

On ne sait pas si le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) suivra en adaptant ses recommandations à cette politique révisée de l’OMS, mais ce qui est clair, c’est que les parents qui restaient sceptiques quant à l’administration à leurs enfants de vaccins à ARNm développés à la hâte et « autorisés pour un usage d’urgence » ont été clairement justifiés… et cette fois par rien de moins que l’OMS.

La nouvelle politique définit trois groupes de priorité – élevée, moyenne et faible – et place les enfants et les adolescents dans la catégorie faible. Les définitions évaluent les catégories de « risque de maladie grave et de décès ». L’OMS continue de recommander que « les enfants dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent de problèmes de santé devraient quand même se faire vacciner ».

Le Dr Hanna Nohyn, président du SAGE, a déclaré pour expliquer la mise à jour des lignes directrices : « Mise à jour pour refléter le fait qu’une grande partie de la population est soit vaccinée, soit déjà infectée par le Covid-19, ou les deux, la feuille de route révisée souligne à nouveau l’importance de vacciner les personnes encore à risque de maladie grave, principalement les adultes plus âgés et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes, y compris avec des rappels supplémentaires. »

Les CDC américains recommandent actuellement les vaccins contre le covid pour les enfants de 6 mois et plus….