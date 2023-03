L’UE a décidé de produire des munitions comme en temps de guerre

La Commission européenne avec sa présidente, Ursula von der Leyen a décidé de faire en sorte que le conflit en Ukraine prenne une dimension spéciale pour produire des munitions comme en temps de guerre. L’industrie de l’armement veut profiter de cette offre commerciale et les responsables politiques de l’UE vont dans ce sens pour leur offrir les contrats juteux au risque de détruire l’Europe, voire la Planète en cas d’un embrasement incontrôlé du conflit.

L’UE n’est plus la paix. « La Commission européenne a l’intention de faire passer l’Europe des temps de paix aux temps de guerre », annonce Der Spiegel qui évoque « un plan en trois étapes » où est prévu « une augmentation massive de la production de munitions ». Ainsi, « Ursula von der Leyen présente aux États membres [de l’UE] un plan qui assurera non seulement l’approvisionnement de l’Ukraine dans la défense contre l’invasion russe, mais aussi la reconstitution des stocks dans les pays de l’UE ». « La Commission européenne a pour objectif de produire des munitions comme en temps de guerre », note aussi le média autrichien, eXXpress, faisant remarquer : « L’Union européenne était autrefois considérée comme le garant de la paix. Ces temps semblent révolus maintenant ».

Der Spiegel affirme avoir obtenu le document, et a fait savoir que la Commission européenne doit présenter aux ambassadeurs des pays membres ce jeudi le plan qui contient trois piliers. L’hebdomadaire germanophone donne quelques informations sur le contenu du document :

« Le premier pilier prévoit une augmentation immédiate de la fourniture de munitions, en particulier d’obus d’artillerie de 155mm, à l’Ukraine » ; « Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, proposera bientôt un programme de soutien supplémentaire d’une valeur de 1 milliard d’euros pour la fourniture de munitions, principalement des grenades de 155mm » ;

« Le deuxième pilier prévoit un achat conjoint de munitions de 155mm par l’Agence européenne de défense EDA afin de combler les lacunes dans les stocks des pays de l’UE et d’assurer l’approvisionnement de l’Ukraine à long terme » ;

« Le troisième pilier vise à assurer l’augmentation à long terme des capacités européennes de production de munitions afin de tenir compte de l’évolution de la situation sécuritaire ».

La Commission européenne crée, ainsi, une demande pour l’industrie de l’armement. « L’aide d’urgence du premier pilier doit suivre le schéma déjà établi : les États de l’UE approvisionnent l’Ukraine et reçoivent en retour de l’argent de la Facilité européenne pour la paix (EPF). Sa couverture financière a déjà été augmentée à trois reprises de 500 millions d’euros chacune, et en décembre, il a été décidé de la porter à 2 milliards d’euros. Dès qu’il sera réalisé, le milliard d’euros supplémentaires que Borrell va proposer viendra ». « Le deuxième pilier du plan contient un message clair : le temps où l’on croyait la paix en Europe assurée est révolu. La situation a fondamentalement changé avec l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, et les États de l’UE devraient en tenir compte – en acquérant de plus grandes quantités de munitions à long terme » et « les pays membres et l’Ukraine devraient mettre en balance leurs besoins collectés afin de passer une commande massive et donner à l’industrie un signal de demande clair », signale Der Spiegel. Ainsi, « selon la Commission européenne, ce n’est que si l’industrie est sûre qu’il existe une telle demande qu’elle sera disposée à augmenter ses capacités de production à long terme ».

L’approvisionnement pourrait s’inspirer de l’agence d’approvisionnement Occar, qui a déjà géré des projets d’armement conjoints tels que l’avion de transport militaire A400M. Les États pourraient y enregistrer leurs besoins, et l’agence négocierait alors les contrats. Alternativement, une « nation dirigeante » pourrait assumer ce rôle et acheter des munitions pour les autres pays impliqués, indique le document. « Pour la partie qui est livrée à l’Ukraine, il devrait alors y avoir une compensation de l’EPF ». La Commission européenne espère également que la commande conjointe se traduira par des prix sensiblement plus bas qu’auparavant. 25 des 27 pays de l’UE et la Norvège ont déjà exprimé leur intérêt à participer au projet, qui durera sept ans.

Le media autrichien ne s’y trompe pas. « Alors que de plus en plus de personnes en Europe veulent des négociations de paix entre la Russie et l’Ukraine, les politiciens européens, avec la figure de proue Ursula von der Leyen, prennent une direction complètement différente. Il semble que l’Union européenne veuille s’approprier ce conflit », c’est-à-dire rentrer directement dedans en prenant le relais des États-Unis qui ont déjà clairement fait savoir que leurs priorités se trouvent en Asie avec Taïwan.

Observateur Continental rapportait que « les États-Unis vont abandonner l’Europe et l’Ukraine pour Taïwan » laissant les pays de l’UE seuls dans ce conflit ukrainien qui est devenu un nouveau bourbier vietnamien.

« Les États-Unis ont exhorté leurs alliés à accélérer les livraisons de munitions », souligne Bloomberg, confortant leur volonté de laisser les Européens se débrouiller avec le conflit en Ukraine et apportant la preuve que, derrière Ursula von der Leyen, le commanditaire sont, bien, les États-Unis. Les peuples européens ne veulent pas de ce conflit, mais les élites de l’UE les y poussent que pour les intérêts des États-Unis. La politique de Ursula von der Leyen est très incohérente car c’est bien elle qui a lancé des plans pour le climat, la réduction de la consommation du CO 2 et fait la promotion de Greta Thunberg. Les citoyens de l’UE doivent réduire leurs déplacements, mais les soldats doivent les augmenter.

D’ailleurs, ce document de Ursula von der Leyen, donne une réponse à une question d’Observateur Continental : La France se prépare-t-elle à envoyer ses troupes en Ukraine ?

source : Observateur Continental