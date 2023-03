La Maison Blanche réagit à l’envoi de jets polonais en Ukraine

L’administration Biden a réagi à l’annonce faite jeudi par la Pologne de transférer une douzaine de MiG-29 à l’Ukraine. Comme nous l’avons indiqué précédemment, la décision du président Andrzej Duda a sans doute été calculée dans l’espoir de faire pencher le débat politique à Washington en faveur de la fourniture d’avions.

Le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré jeudi après-midi en réponse à la décision de Varsovie : « Cela ne change pas notre position, en ce qui concerne les F-16 ».

Il a ajouté lors de la conférence de presse : « Ce n’est pas à l’ordre du jour pour le moment. Et l’annonce par un autre pays de la fourniture d’avions de combat n’affecte pas et ne modifie pas notre propre décision souveraine ».

Il y a tout juste un mois, le président Biden avait déclaré que les F-16 n’étaient pas à l’ordre du jour « pour l’instant », alors que les pressions se faisaient de plus en plus fortes au sein du Congrès pour qu’il approuve ces avions.

Toutefois, l’envoi de nouveaux chasseurs pourrait prendre des années, tandis que les jets plus anciens prendraient probablement environ un an ou plus – étant donné que des responsables militaires ont indiqué qu’il faudrait au moins autant de temps pour former les pilotes ukrainiens aux systèmes fabriqués aux États-Unis.

L’annonce de jeudi fait de la Pologne le premier pays de l’OTAN à répondre aux demandes répétées de Zelensky concernant l’envoi d’avions de combat depuis le début de la guerre. Étant donné que l’Ukraine utilise déjà des avions de fabrication soviétique, on s’attend à ce qu’ils soient utilisés immédiatement contre la Russie.

Le président Duda a précisé que quatre premiers MiG-29 seraient livrés « dans les prochains jours » et que les autres seraient livrés après leur entretien et leur maintenance.

L’Associated Press note que le nombre total de MiG-29 transférés pourrait dépasser la douzaine : « Le mot polonais qu’il a utilisé pour décrire leur nombre peut signifier entre 11 et 19 », selon le rapport.

