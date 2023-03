Tirs de véhicules d’artillerie près de Bakhmut, région de Donetsk, Ukraine, via l’AP

Le Kremlin a ordonné la mobilisation de 300 000 soldats l’année dernière. Les dirigeants occidentaux ont prévu que Moscou ordonne une offensive cet hiver. Les responsables ukrainiens affirment que l’offensive russe est en cours, et Offenbecker est d’accord. « Avec la quantité de bombardements, la quantité de blindés qu’ils ont apportés, je pense qu’elle a commencé » , a-t-il expliqué à ABC.

Entre-temps, les partisans occidentaux de Kiev ont fait savoir à Zelensky, ces dernières semaines, que les pays de l’OTAN peinent à trouver des obus d’artillerie à envoyer à l’Ukraine. Le secrétaire à la défense, Lloyd Austin, a déclaré que les États-Unis allaient former les forces ukrainiennes à des méthodes de combat utilisant moins de munitions.

Selon lui, l’attaque russe sur la ville ne faiblit pas et s’est transformée en « hachoir à viande ». « [L’artillerie] ne s’arrête pas ». Offenbecker a expliqué que les forces russes se battent 24 heures sur 24. « [Les Russes] ont peut-être rencontré une pénurie d’obus ces derniers temps, mais ces deux dernières semaines, c’était non-stop. Toute la journée et toute la nuit « , a-t-il déclaré à ABC.

En janvier, l’Allemagne a estimé que Kiev perdait un « nombre à trois chiffres » de soldats par jour en combattant pour Bakhmut. À l’époque, la Maison Blanche estimait que le président Volodymyr Zelensky engageait trop de vies et de ressources pour défendre la ville.

Troy Offenbecker se bat aux côtés des forces ukrainiennes dans la région du Donbass. Moscou et Kiev s’affrontent autour de Bakhmut depuis plusieurs mois, les forces russes ayant lentement gagné du terrain autour de la ville.

En raison du contrôle étroit de Moscou et de Kiev sur les presses de leurs pays, on ne sait pas exactement quel est le nombre substantiel de morts pour chaque pays. Depuis le début de la guerre, Zelensky a nationalisé les médias ukrainiens, mis hors la loi son opposition politique et emprisonné les citoyens qui s’opposaient à son administration.

Commentant l’état du journalisme en Ukraine, le dirigeant du syndicat de la presse Serhiy Guz a expliqué : « Nous ne savons jamais sur quoi reposent ces accusations, quel est le lien pro-russe… Cela commence à ressembler à une accusation politique plutôt qu’à un véritable crime. »

« Beaucoup de journalistes s’autocensurent maintenant », a-t-il ajouté.

Traduction du Libertarian Institute par Aube Digitale