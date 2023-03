Jeremy Farrar, le scientifique en chef, a été crédité dans un message d’avoir aidé à orienter le document sur l’origine de COVID-19, selon un courriel publié par la sous-commission de la Chambre des représentants des États-Unis sur la pandémie de coronavirus le 5 mars.

« Merci d’avoir dirigé ce document. Des rumeurs de militarisation-biologique circulent actuellement en Chine« , a écrit Ian Lipkin, professeur à l’université de Columbia, à M. Farrar dans ce message.

« Oui, je sais et je suis aux États-Unis – pourquoi tant d’empressement à le faire savoir le plus rapidement possible. Je vais pousser la nature », a répondu M. Farrar.

Dans l’article publié début 2020, Lipkin et quatre coauteurs affirment : « Il est improbable que le SARS-CoV-2 soit apparu à la suite d’une manipulation en laboratoire d’un coronavirus apparenté au SARS-CoV. »

Le SARS-CoV-2 est le virus qui cause le COVID-19.

Une version préliminaire du manuscrit, publiée par Nature, contenait un mot différent, a constaté le groupe d’experts de la Chambre des représentants.

« Désolé de faire de la microgestion ou de la microédition ! Mais seriez-vous prêt à changer une phrase ? » Farrar a écrit à Kristian Andersen, coauteur de l’article, dans un courriel envoyé juste un jour avant la publication.

Farrar a demandé d’insérer « improbable » à la place d' »improbable », comme le montre le courriel.

« Bien sûr », a répondu Andersen.

L’article précise également que « le SARS-CoV-2 n’est pas le fruit d’un laboratoire » et que les auteurs « ne croient pas qu’un quelconque scénario de laboratoire soit plausible ».

« Ces éléments suggèrent que le Dr Farrar a été davantage impliqué dans la rédaction et la publication de Proximal Origin que ce que l’on savait jusqu’à présent et qu’il aurait peut-être dû être crédité ou remercié pour cette implication », a déclaré le groupe d’experts.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé à M. Farrar de faire un commentaire et a indiqué par courriel à Epoch Times qu’il n’avait pas encore pris ses nouvelles fonctions.

Le scientifique britannique était, au moment des messages, à la tête du Wellcome Trust, qui contrôle des millions de dollars de financement de la recherche au Royaume-Uni.

L’OMS a annoncé le 13 décembre 2022 que Farrar serait le prochain scientifique en chef et qu’il prendrait ses fonctions au deuxième trimestre 2023. Wellcome, qui n’a pas répondu à une demande de commentaire, a déclaré que Farrar devait partir en 2023.

Téléconférence secrète

M. Farrar a participé à l’organisation d’une téléconférence secrète le 1er février 2020 avec le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, afin de discuter de l’origine du COVID-19, comme le montrent des courriels déjà publiés.

Certains participants ont déclaré que les détails du SARS-CoV-2 indiquaient qu’il n’était pas d’origine naturelle, tandis que d’autres étaient favorables à la théorie de l’origine naturelle.

Anderson faisait partie des premiers, écrivant que « certaines des caractéristiques semblent (potentiellement) avoir été conçues ».

L’appel a été lancé après la publication d’un rapport évoquant la possibilité que le virus se soit échappé ou ait été libéré d’un laboratoire de haut niveau à Wuhan, en Chine, où les premiers cas de COVID-19 ont été détectés en 2019.

Les scientifiques ayant participé à l’appel ont ensuite rédigé l’article Proximal Origins et une lettre publiée dans The Lancet, dans laquelle on peut lire : « Nous nous unissons pour condamner fermement les théories du complot suggérant que le COVID-19 n’a pas d’origine naturelle. »

Farrar est cité comme co-auteur de la lettre mais n’est pas cité comme co-auteur ou contributeur de l’article. Fauci non plus. Andersen a pourtant déclaré, dans un autre courriel récemment rendu public, que le document avait été « suscité » par Farrar, Fauci et d’autres personnes, dont Lipkin et le Dr Francis Collins, alors directeur de l’Institut national de la santé des États-Unis. Des preuves antérieures ont également montré que Fauci et Collins ont reçu une version préliminaire du document et ont remis en question un passage clé, et que leurs recommandations ont été intégrées dans le document publié.

Peu après la publication des documents, Fauci a déclaré, depuis la tribune de la Maison Blanche à Washington, que des « virologues évolutionnistes hautement qualifiés » avaient examiné le virus et conclu que les preuves « sont totalement cohérentes avec le passage d’une espèce animale à une espèce humaine ». Il a également déclaré qu’il ne se souvenait pas du nom des auteurs, mais que le document pouvait être mis à la disposition des journalistes.

L’agence de Fauci a envoyé de l’argent au laboratoire de Wuhan par le biais d’un intermédiaire. Certaines expériences financées avec cet argent ont augmenté la virulence d’un virus de chauve-souris modifié.

Une position assouplie

Certains scientifiques ont depuis assoupli leur position à l’égard de la théorie de la fuite de laboratoire, alors que le temps passe sans qu’aucun animal hôte n’ait été identifié pour étayer la théorie de l’origine naturelle.

En 2021, M. Farrar a déclaré à Epoch Times que « les meilleures preuves scientifiques disponibles à ce jour » plaidaient en faveur d’une origine naturelle, mais il a admis qu’il existait « d’autres possibilités qui ne peuvent pas être totalement exclues et qu’il est essentiel de garder l’esprit ouvert ».

Le Dr Peter Palese, microbiologiste américain signataire de la lettre du Lancet, s’est déclaré favorable à une enquête sur l’origine du virus.

La nouvelle sous-commission de la Chambre des représentants s’est engagée à examiner la question, après qu’elle ait été largement ignorée par les démocrates du Congrès précédent.

À l’instar de la communauté scientifique, les services de renseignement des États-Unis restent divisés sur la question, mais plusieurs d’entre eux affirment que des preuves étayent la théorie de la fuite du laboratoire.

Le FBI en fait partie.

« Le FBI estime depuis un certain temps que l’origine de la pandémie est très probablement un incident potentiel dans un laboratoire à Wuhan », a déclaré le directeur Christopher Wray, nommé par M. Trump, lors d’une récente interview.

Le ministère de l’énergie aurait également changé d’avis et déclaré qu’il était plus probable que le laboratoire soit à l’origine de la pandémie.

Le 3 mars, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé les pays disposant d’informations sur l’origine du virus à les communiquer à l’OMS et à la communauté scientifique internationale.

« L’OMS continue d’appeler la Chine à faire preuve de transparence dans le partage des données, à mener les enquêtes nécessaires et à en partager les résultats », a-t-il déclaré. « En attendant, toutes les hypothèses sur l’origine du virus restent d’actualité.

Traduction de The Epoch Times par Aube Digitale