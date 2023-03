Le président iranien affirme que des ennemis étrangers sont à l’origine des empoisonnements dans les écoles pour filles

L’histoire des attaques présumées au gaz toxique visant des écoles de filles en Iran vient de devenir encore plus bizarre, après que le président iranien Ebrahim Raisi, dans un discours télévisé vendredi, a pointé du doigt des adversaires étrangers menant un complot secret.

« Il s’agit d’un projet de sécurité visant à semer le chaos dans le pays, l’ennemi cherchant à instiller la peur et l’insécurité parmi les parents et les étudiants », a déclaré Raisi, dans ce qui est généralement un code pour Israël et les États-Unis.

Selon Al Jazeera, « il n’a pas dit qui étaient ces ennemis, bien que les dirigeants iraniens accusent habituellement les États-Unis et Israël, entre autres, d’agir contre eux. »

Autre développement étrange :

Par ailleurs, un haut responsable iranien a déclaré qu’un camion-citerne trouvé près d’une école dans la banlieue de Téhéran et qui avait également été repéré dans deux autres villes était probablement impliqué dans les empoisonnements. Les autorités ont saisi le camion-citerne et arrêté son conducteur, a déclaré Reza Karimi Saleh, gouverneur adjoint de la banlieue de Pardis.

Selon les autorités iraniennes, les jeunes filles de 15 villes ont été touchées par ce que l’on soupçonne être des empoisonnements de masse. On estime qu’il y a eu 30 incidents.

On pense actuellement qu’une entité inconnue, peut-être des islamistes purs et durs, pourrait lancer une sorte de mélange gazeux toxique dans les écoles et les cours de récréation, rendant malades des dizaines de jeunes filles à la fois. Ces incidents étranges ont commencé à être signalés en novembre.

Des écolières ont déclaré avoir ressenti des maux de tête et des nausées, et certains rapports font état de paralysies temporaires des membres.

Ces incidents ont récemment commencé à attirer l’attention des médias internationaux, et les Nations unies ont pris position à la fin de cette semaine. Le porte-parole du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a déclaré lors d’une séance d’information : « Nous sommes très préoccupés par ces allégations selon lesquelles des filles sont délibérément prises pour cible dans des circonstances qui semblent mystérieuses », et a demandé instamment une enquête approfondie.

Quant aux nouvelles allégations de M. Raisi selon lesquelles une entité étrangère pourrait être à l’origine des attaques au poison, Téhéran a depuis longtemps des raisons d’être paranoïaque étant donné le nombre d’attaques secrètes israéliennes bien réelles dans le pays, allant du sabotage d’installations nucléaires à l’assassinat de scientifiques nucléaires ces dernières années.

Cependant, les partisans de la ligne dure islamique sont connus depuis longtemps pour s’en prendre aux femmes sur leur lieu de travail ou à l’école, étant donné qu’ils estiment que les femmes ne devraient pas avoir une place visible dans la sphère publique.

