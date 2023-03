Le psychiatre italien qui avait diagnostiqué Macron comme un psychopathe a de très mauvaises nouvelles

Le Pr Adriano Segatori est un psychiatre et psychothérapeute italien. Son analyse du profil d’Emmanuel Macron, fondée notamment sur sa biographie et ses images de campagne, le poussait à conclure, de manière très argumentée que « Macron était un psychopathe qui travaille uniquement pour lui-même ». Un diagnostic validé par le président Macron, à voir ici. Six ans après ce premier diagnostic, le Pr Adriano Segatori nous rapporte des nouvelles peu rassurantes pour les Français en ces temps de la réforme des retraites. Macron lui-même a validé les conclusions du Pr Segatori, lorsqu’il a déclaré vouloir emmerder les Français. Le pire aveu d’insensibilité, c’est le psychopathe Macron qui en est l’auteur.

Le Média en 4-4-2.