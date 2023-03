Le risque de décès d’origine cardiaque a été multiplié par trois chez les jeunes femmes ayant été vaccinées contre le covid-19 avec AstraZeneca (Étude)

Le risque de mort cardiaque subite chez les jeunes femmes a plus que triplé après une injection anti COVID-19 d’AstraZeneca, selon une étude utilisant les données officielles de l’Angleterre publiée lundi.

Vahé Nafilyan, statisticienne principale à l’Office for National Statistics (ONS), a déclaré que les chercheurs ont constaté que « la réception d’une première dose d’un vaccin sans ARN était associée à un risque accru de décès d’origine cardiaque chez les jeunes femmes ».

Rien ne prouve que le risque de décès chez les jeunes augmente après une vaccination avec des vaccins à ARNm, tels que ceux produits par Pfizer-BioNTech et Moderna.

L’ONS a comparé les décès de personnes âgées de 12 à 29 ans survenus dans les 12 semaines suivant la vaccination contre le covid-19 – ce que l’on appelle la période à risque – à ceux survenus à tout moment après la période à risque, afin d’estimer le risque de décès après la vaccination.

Après avoir recoupé les décès avec les registres de vaccination contre le covid-19 et les résultats des tests, l’ONS a déclaré qu’il n’y avait pas eu « d’augmentation significative de la mortalité cardiaque ou toutes causes confondues » dans les 12 semaines suivant l’administration des vaccins contre le covid-19.

Toutefois, une analyse des données a montré que le risque de décès cardiaque chez les jeunes femmes était trois fois plus élevé dans les 12 semaines suivant l’administration d’une dose quelconque de vaccin sans ARNm, par rapport au risque à plus long terme.

Lorsque seule la première dose était prise en compte, le risque de décès cardiaque chez les jeunes femmes devenait 3,5 fois plus élevé dans les 12 semaines suivant la vaccination.

Mais l’ONS a également noté que le sous-groupe ayant reçu des vaccins sans ARNm « était plus susceptible d’être cliniquement vulnérable et pourrait être plus exposé à des événements indésirables après la vaccination que la population générale ».

Il a également précisé que le nombre absolu de décès était faible.

« Selon le modèle statistique, 11 des 15 décès cardiaques chez les jeunes femmes survenus dans les 12 semaines suivant l’administration de la première dose d’un vaccin sans ARN étaient susceptibles d’être liés au vaccin, ce qui correspond à 6 décès cardiaques pour 100 000 femmes vaccinées avec au moins une première dose d’un vaccin sans ARN », a déclaré l’ONS.

L’étude a également examiné l’effet du COVID-19 sur les jeunes, concluant qu’un test positif était associé à une augmentation de la mortalité cardiaque et de la mortalité toutes causes confondues et que le risque était plus élevé chez les personnes non vaccinées au moment du test que chez celles qui étaient vaccinées.

Soulignant les limites de la méthode, l’étude indique que certains décès survenus au cours de la période peuvent ne pas avoir été enregistrés à la date limite, car les décès de jeunes et les décès survenus peu après le vaccin contre le covid-19 sont plus susceptibles d’être transmis au coroner et « les délais d’enregistrement peuvent être considérables ».

Bien que le sous-groupe des décès survenus à l’hôpital n’ait pas fait l’objet de retards d’enregistrement, les morts subites d’origine cardiaque surviennent le plus souvent en dehors des hôpitaux et peuvent ne pas être prises en compte dans les données, selon l’article.

La protéine spike pourrait être à l’origine du problème

Adam Finn, professeur de pédiatrie à l’université de Bristol et membre du Joint Committee on Vaccination and Immunisation du Royaume-Uni, a déclaré que les données généraient « autant de questions que de réponses ».

« Les résultats sont quelque peu inattendus, car les inquiétudes concernant les effets secondaires cardiaques rares – en particulier la myocardite et la péricardite – ont jusqu’à présent été particulièrement associées aux deuxièmes doses de vaccin ARNm chez les hommes, surtout lorsque l’intervalle entre les doses était court, alors que le signal rapporté ici concerne principalement les premières doses sans ARNm chez les femmes », a déclaré M. Finn dans un communiqué.

Selon lui, les données globales semblent « rassurantes » et l’augmentation de la mortalité associée à un résultat positif au COVID-19 « soulève la question de savoir si la protéine spike – qui est exprimée à la fois pendant l’infection et après la vaccination – en est la cause ».

« La prochaine question à traiter, et la plus urgente, est de recueillir des informations plus détaillées sur la nature des événements cardiaques signalés, car cela nous aiderait à comprendre ce que l’on observe réellement dans ces chiffres et pourrait contribuer à orienter les politiques futures et la conception des vaccins », a-t-il ajouté.

(…)

Traduction de The Epoch Times par Aube Digitale