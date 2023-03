Le sauvetage panique des dépôts bancaires par Washington… Voici ce qui va suivre

Il n’y a pas de crise évitable dans le secteur des petites banques.

Par David Stockman – Internationalman.com – Traduction Arrêt sur info

Pourquoi jeter l’éponge maintenant ? Nous faisons référence à la lutte tardive de la Fed contre l’inflation, qui présente peu de signes de réussite.

Pourtant, c’est ce que le troupeau de Wall Street réclame à cor et à cri. Comme d’habitude, ils veulent que les indices boursiers repartent à la hausse après une longue période de sécheresse et utilisent comme prétexte la prétendue “crise financière” des petites banques.

Non, il n’y a pas de crise évitable dans le secteur des petites banques. Comme nous l’avons démontré dans le cas de SVB et de Signature Bank, qui ne sont que la partie émergée de l’iceberg, les cow-boys imprudents qui dirigeaient ces institutions ont mis en danger leurs déposants non assurés, et tous deux devraient maintenant recevoir leur juste part.

Les options d’achat d’actions des dirigeants du secteur ont chuté ou sont devenues sans valeur, et c’est exactement comme cela que le capitalisme est censé fonctionner. De même, sur un marché libre et honnête, les grands déposants négligents devraient eux aussi perdre leur chemise.

Après tout, qui a jamais dit à ces derniers que l’oncle Sam leur garantissait 100 cents par dollar ? C’est donc à eux, et non à l’État, qu’il incombe de veiller à la sécurité de leur argent.

Si le peuple américain souhaitait réellement que les grandes banques soient renflouées, le Congrès aurait eu des décennies, au moins depuis la crise des caisses d’épargne et de crédit des années 1980, pour mettre en place un filet de sécurité pour tous les déposants. Mais il ne l’a pas fait pour la bonne raison que la garantie à 100 % des dépôts serait une recette infaillible pour la spéculation inconsidérée des banquiers sur l’actif de leurs bilans ; et aussi parce qu’il n’y a pas eu de consensus pour mettre les contribuables en danger au nom de la trésorerie des entreprises du Fortune 500, des petites entreprises, des fonds spéculatifs, des déposants fortunés et d’un assortiment de VC de la Silicon Valley, de fondateurs, de start-ups et de milliardaires, parmi d’innombrables autres personnes qui ne méritent pas d’être sauvées.

Et pour l’amour du ciel, oubliez ces balivernes selon lesquelles les renflouements ne coûtent pas un centime aux contribuables parce qu’ils sont payés par les banques via le versement de primes d’assurance au fonds FDIC. Oui, quand le Congrès veut déguiser une taxe, il l’appelle “prime d’assurance”, comme si les victimes avaient le choix de s’assurer ou non. Mais lorsque 18 000 milliards de dollars de dépôts sont évalués afin de renflouer les gros déposants négligents qui n’ont pas fait attention à ce qui arrivait à leur argent, il s’agit d’une taxe onéreuse sous n’importe quel autre nom.

En conséquence, le sauvetage panique par Washington de 9 000 milliards de dollars de dépôts non assurés détenus par des petites et grandes entreprises, des fonds spéculatifs et des clients fortunés au cours du week-end n’était rien de moins qu’un cadeau aux personnes qui ne le méritaient pas. Et maintenant, nous découvrons que les deux banques qui ont été explicitement financées à 100 % par l’Oncle Sam – SVB et Signature Bank – étaient profondément impliquées dans des investissements et des comportements frauduleux. Cela rend le sauvetage par Janet Yellen & Co. particulièrement exaspérant.

C’est ainsi que le poison du wokeness et de l’ESG s’est répandu comme une traînée de poudre parmi les entreprises américaines. Ces dernières auraient normalement dû être un rempart des valeurs conservatrices et du bon sens, mais des années d’argent ultra-facile de la part de la Fed et le précédent des renflouements successifs depuis les années 1980 ont permis aux cadres supérieurs de se détourner de la rentabilité sûre et durable au profit d’un agenda purement politique.

Quoi qu’il en soit, l’inflation fait toujours rage et les travailleurs salariés continuent d’en faire les frais. En février, les salaires réels ont baissé pour le 23e mois consécutif. La Fed doit donc rester fidèle à son programme de lutte contre l’inflation, quoi qu’il arrive. Cela signifie qu’elle doit continuer à relever les taux jusqu’à ce que leur niveau après inflation soit significativement positif, ce qui est loin d’être le cas.

En effet, contrairement à Tall Paul Volcker à la fin des années 1970, qui a hérité de rendements du Trésor à 10 ans à -2,0 % et les a portés à +10 % au cours des années suivantes, les taux d’intérêt réels sont encore très bas, comme nous le montrons ci-dessous. Les appels à l’arrêt des hausses de taux sont donc tout simplement absurdes.

En fait, dans un monde sain, il ne s’agit même pas de “hausses”. Il s’agit d’une normalisation attendue depuis longtemps des taux d’intérêt qui ont été absurdement maintenus à la limite du zéro pendant plus d’une décennie.

Et la Fed ne devrait certainement pas jeter la serviette de l’augmentation des taux en raison d’une “crise” proclamée par Wall Street dans le secteur des petites banques. C’est le cri de loup de longue date de la classe de spéculateurs qui a droit à l’argent et qui s’est réfugiée dans les canyons numériques de Wall Street.

Certes, les banques régionales jouaient avec l’argent des déposants, mais même les plus grandes d’entre elles ne représentaient pas grand-chose dans le grand schéma du PIB national de 25 000 milliards de dollars. Comme nous l’avons montré il y a quelques jours, la SVB et la Signature Bank, récemment disparues, représentaient chacune à peine un demi pour cent des 30 000 milliards de dollars d’actifs du système bancaire national.

Internationalman.com Lire la suite sur

Lu sur Arrêrssurinfo