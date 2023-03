Le syndicat de la magistrature dépose un référé-liberté pour mettre fin à l’impunité des forces de l’ordre

par Le Libre Penseur

Les élites françaises commencent à se réveiller et à exiger des comptes du gouvernement en demandant quelque chose de très simple et de basique, le respect de l’État de droit. Il n’y a rien de politique là-dedans, ce qui fonde le vivre ensemble et toutes les sociétés civilisées qui se respectent, c’est le respect de la loi.

Les forces de l’ordre ont l’obligation de porter leur numéro d’identification visible à tout moment. Le port de la cagoule en matière de maintien de l’ordre est proscrit. Le ministère de l’Intérieur doit d’urgence exiger le respect de ces règles, d’où notre référé.

