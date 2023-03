Le vaccin Pfizer: Un bilan de deux rapports. « Profit vs. Mortalité »

Le déploiement mondial du vaccin Covid-19 de Pfizer constitue un acte criminel. La commercialisation mondiale du vaccin Covid-19 par Pfizer au-delà du 28 février 2021 n’est plus un « acte d’homicide involontaire » ou un « homicide involontaire ». Une fois que la décision a été prise par Pfizer de mettre en œuvre le vaccin sans tenir compte des résultats de son « rapport confidentiel », nous ne traitons plus d' »homicide involontaire ». « Le Meurtre par opposition à l’homicide involontaire coupable » implique une « intention criminelle ». D’un point de vue juridique, il s’agit d’un « acte de meurtre« . Appliqué à l’échelle mondiale à une population cible de 8 milliards de personnes, c’est un génocide. Ce qui est contenu dans le rapport « confidentiel » de Pfizer (basé sur un grand échantillon réalisé à l’interne, avec des données compilées de nombreux pays) constitue une preuve détaillée des impacts sur la santé du « vaccin » de Pfizer BioNTech en ce qui concerne les événements indésirables et la mortalité, y compris de nombreuses études et rapports évalués par des pairs, des estimations de la surmortalité résultant du vaccin ainsi que des sources officielles : EudraVigilance (UE, EEE, Suisse), MHRA (Royaume-Uni), VAERS (États-Unis).

Les « données fiables » contenues dans le rapport secret de Pfizer qui émanent directement de la « bouche du cheval » peuvent maintenant être utilisées pour confronter et formuler des procédures juridiques contre les grandes entreprises pharmaceutiques, les gouvernements, l’OMS et les médias.

La décision de Pfizer de distribuer son vaccin dans le monde entier était en grande partie basée sur la maximisation des profits plutôt que sur la minimisation de la mortalité et de la morbidité, qui sont en fin de compte le principal objectif de la vaccination. Le saviez-vous ? Pfizer a un casier judiciaire Fait important, jamais mentionnée par les médias ou reconnue par nos gouvernements, Pfizer est la seule société pharmaceutique qui a un casier judiciaire auprès du ministère de la Justice des États-Unis. Pour consulter la décision historique du ministère de la Justice, cliquez sur la capture d’écran ci-dessous Comment pouvons-nous faire confiance à un conglomérat de vaccins Big Pharma qui a plaidé coupable à des accusations criminelles du ministère de la Justice des États-Unis, y compris le « marketing frauduleux » et la « violation du crime de la Food, Drug and Cosmetic Act » ? Les gens n’ont jamais été informés. Les médias et les gouvernements « ferment les yeux ». Aujourd’hui, nous n’avons pas affaire à une question de « marketing frauduleux » : le déploiement du vaccin à ARNm de Pfizer en décembre 2o2o est au-delà de la criminalité, c’est du génocide. Règlement sur la fraude médicale de 2,3 milliards de dollars avec Pfizer. Déclaration du procureur général associé du ministère de la Justice, Thomas Perelli (2009) Michel Chossudovsky

Article original en anglais :

The Pfizer Vaccine: A Tale of Two Reports. “Money vs. Mortality”

Traduit par Maya pour Mondialisation.ca

À propos de l’auteur À propos de l’auteur

Michel Chossudovsky est un auteur primé, professeur d’économie (émérite) à l’Université d’Ottawa, fondateur et directeur du Centre de recherche sur la mondialisation (CRM), Montréal, rédacteur en chef de Global Research.

Il a entrepris des recherches sur le terrain en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne et dans le Pacifique et a beaucoup écrit sur les économies des pays en développement en mettant l’accent sur la pauvreté et les inégalités sociales. Il a également entrepris des recherches en économie de la santé (Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPA), FNUAP, ACDI, OMS, gouvernement du Venezuela, John Hopkins International Journal of Health Services (1979, 1983)

Il est l’auteur de douze livres dont The Globalization of Poverty et The New World Order (2003) – La mondialisation de la pauvreté, America’s « War on Terrorism » (2005) – Guerre et Mondialisation, The Globalization of War, America’s Long War against Humanity (2015).

Il collabore à l’Encyclopédie Britannica. Ses écrits ont été publiés dans plus de vingt langues. En 2014, il a reçu la médaille d’or du mérite de la République de Serbie pour ses écrits sur la guerre d’agression de l’OTAN contre la Yougoslavie. On peut le joindre à crgeditor@yahoo.com

