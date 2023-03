Les CDC mettent en garde contre une dangereuse infection fongique qui se propage aux États-Unis à un « rythme alarmant »

Cette photo non datée mise à disposition par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) montre une souche de Candida auris cultivée dans une boîte de Petri dans un laboratoire des CDC. (La Presse Canadienne/Shawn Lockhart-CDC via l’AP)

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) mettent en garde contre un champignon émergent de plus en plus résistant aux médicaments qui, selon l’agence sanitaire, représente une « grave menace pour la santé mondiale »

Le Candida auris est une maladie fongique rare qui se transmet facilement par contact avec des surfaces contaminées ou de personne à personne et qui peut provoquer des maladies graves chez les patients hospitalisés et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, selon les autorités sanitaires. Dans certains cas rares, la levure peut pénétrer dans la circulation sanguine des patients et se répandre dans tout le corps, provoquant de graves infections invasives à candidose, qui peuvent affecter le sang, le cœur, le cerveau, les yeux, les os et d’autres parties du corps et s’avérer fatales. Des données provenant d’un nombre limité de brevets montrent que 30 à 60 % des personnes diagnostiquées avec cette maladie fongique sont décédées. Toutefois, les personnes en bonne santé ne tombent généralement pas malades à cause de cette maladie fongique.Les CDC se disent préoccupés par le Candida auris pour trois raisons principales : il est souvent multirésistant, il est difficile à identifier à l’aide de méthodes de laboratoire standard et il a rapidement provoqué des épidémies dans les établissements de soins de santé.