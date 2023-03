Les États-Unis ont délocalisé cette semaine un “avion de l’apocalypse” en Islande, rapporte le quotidien allemand Bild. L’E-6B Mercury, basé sur un Boeing 707, est utilisé comme centre de commandement pour les sous-marins nucléaires de la marine américaine. En le déplaçant, les autorités américaines veulent clairement faire comprendre à la Russie qu’elles sont prêtes à intervenir si cela s'avère nécessaire.

Après le retrait de la Russie de l’accord nucléaire entre les deux pays, le transfert de l’E-6B Mercury vers l’Islande peut être considéré comme une démarche visant à se repositionner contre le Kremlin.

Pour rappel, Vladimir Poutine a annoncé le 21 février dernier que la Russie suspendait sa participation au traité russo-américain New Start sur le désarmement nucléaire, aggravant la rupture avec l’Occident qu’il accuse d’avoir provoqué une escalade du conflit en Ukraine. Les États-Unis ont qualifié cette décision d’“irresponsable”, tandis que la France et le Royaume-Uni, deux autres puissances nucléaires, ont respectivement appelé Moscou à “revenir sur sa décision irréfléchie” et à “faire preuve de responsabilité”.