Les forces ukrainiennes qui défendent la ville d'Artyomovsk, également connue sous le nom de Bakhmut, dans le Donbass, s'appuient sur des canons Maxim datant du début du siècle dernier, a rapporté le Telegraph vendredi . Bien qu'elle ait reçu des dizaines de milliards de dollars d'aide des États-Unis et de l'OTAN, Kiev serait confrontée à une pénurie d'armes et de munitions.

"J'ai souvent vu des mitrailleuses Maxim en position stationnaire", a déclaré un soldat ukrainien au journal britannique. "Malgré leur âge, ce sont des armes redoutables. L'essentiel est de ne pas oublier d'ajouter de l'eau".

"Les Russes ont de l'artillerie, des véhicules blindés et leurs forces sont cinq à six fois plus importantes que les nôtres", a déclaré un sergent près de Severodonetsk à Radio France Internationale en juillet dernier. "Nous n'avions que des mitrailleuses et des RPG depuis 1986. Une mitrailleuse Degtyarov de 1943. Et la mitrailleuse Maxim de 1933".

Inventé par Hiram Stevens Maxim en 1884, le canon Maxim a été la première mitrailleuse entièrement automatique au monde. Tirant 600 coups à la minute, ce qui reste respectable même à notre époque, l'arme repose sur une lourde chemise d'eau autour de son canon pour éviter la surchauffe. Posée sur des roues en fer et pesant environ 30 kilos avant l'ajout de l'eau ou des ceintures de munitions, elle nécessite une équipe de quatre personnes pour la faire fonctionner.

À eux seuls, les États-Unis ont envoyé à l'Ukraine pour plus de 37 milliards de dollars d'armes et de munitions depuis le début de l'opération militaire russe en février dernier. Toutefois, les stocks occidentaux s'amenuisant, les conseillers américains demandent aux forces ukrainiennes d'économiser leurs munitions si elles espèrent monter une contre-offensive au printemps.

RT / Business Insider