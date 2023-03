Les problèmes bancaires américains annoncent la fin du système de réserve en dollars

Tous les commentateurs en fait s’accordent sur certains diagnostics 1) ce n’est pas la crise des prêts hypothécaires de 2008, c’est la crise du système hégémonique du dollar mis en place en 1971 base de l’impérialisme. Simplement ce n’est pas la crise de l’hégémonie occidentale, c’est un mode de production qui a eu une durée assez courte de 500 ans qui ne peut plus porter le développement des sociétés et devient une entrave contre laquelle les êtres humains sont contraints de se débattre. 2) Les États-Unis en crise de paranoïa sont convaincus d’être victimes de l’hostilité de plus en plus générale, une sorte de complot imaginaire qui se regrouperait derrière la Chine alliée à la Russie, mais c’est d’eux-mêmes qu’ils sont victimes à la manière dont on voit le pouvoir, leur pouvoir celui de Macron en France créer les conditions du désordre pour tenter de réprimer, nous mener à la guerre de tous contre tous. « Le plus grand danger pour l’hégémonie du dollar et le pouvoir stratégique qu’il confère à Washington n’est pas l’ambition de la Chine d’étendre le rôle international du RMB. Le danger vient de l’épuisement du mécanisme financier qui a permis aux États-Unis d’accumuler une position étrangère nette négative de 18 trillions de dollars au cours des 30 dernières années », c’est-à dire un des « monopoles » le dollar, l’autre la principale force armée est de même nature. Face à cette folie, le reste du monde s’écarte prudemment. La crise bancaire n’est pas un problème de qualité du crédit, mais découle plutôt de la tâche désormais impossible de financer la dette extérieure sans cesse croissante des États-Unis.

Danielle Bleitrach

***

par David P. Goldman

Le système bancaire américain est en panne. Cela ne présage pas d’échecs plus médiatisés comme le Credit Suisse. Les banques centrales maintiendront les institutions moribondes sous assistance respiratoire.

Mais l’ère des réserves basées sur le dollar et des taux de change flottants qui a commencé le 15 août 1971, lorsque les États-Unis ont rompu le lien entre le dollar et l’or, touche à sa fin. La souffrance de l’agonie sera transférée des banques à l’économie réelle, qui aura faim de crédit.

Et les conséquences géopolitiques seront énormes. La saisie du crédit en dollars accélérera le passage à un système de réserves multipolaires, avec l’avantage du RMB chinois en tant que concurrent du dollar.

L’or, la « relique barbare » abhorrée par John Maynard Keynes, jouera un rôle plus important parce que le système bancaire en dollars est dysfonctionnel et qu’aucune autre monnaie – certainement pas le RMB étroitement contrôlé – ne peut le remplacer. Aujourd’hui, à un prix record de 2000 $ US l’once, l’or devrait encore augmenter.

Le plus grand danger pour l’hégémonie du dollar et le pouvoir stratégique qu’il confère à Washington n’est pas l’ambition de la Chine d’étendre le rôle international du RMB. Le danger vient de l’épuisement du mécanisme financier qui a permis aux États-Unis d’accumuler une position étrangère nette négative de 18 trillions de dollars au cours des 30 dernières années.

L’institution phare de l’Allemagne, Deutsche Bank, a atteint un plus bas historique de 8 euros le matin du 24 mars, avant de remonter à 8,69 euros à la fin de la journée, et sa prime de swap sur défaut de crédit – le coût de l’assurance sur sa dette subordonnée – a grimpé à environ 380 points de base au-dessus du LIBOR, soit 3,8%.

C’est autant que pendant la crise bancaire de 2008 et la crise financière européenne de 2015, mais pas autant que pendant le confinement Covid de mars 2020, lorsque la prime a dépassé 5%. Deutsche Bank n’échouera pas, mais elle pourrait avoir besoin d’un soutien officiel. Elle a peut-être déjà reçu un tel soutien.

Cette crise est tout à fait différente de 2008, lorsque les banques ont mobilisé des milliers de milliards de dollars d’actifs douteux basés sur des « prêts de menteurs » aux propriétaires. Il y a quinze ans, la qualité du crédit du système bancaire était pourrie et l’effet de levier était hors de contrôle. La qualité du crédit bancaire est aujourd’hui la meilleure depuis une génération. La crise découle de la tâche désormais impossible de financer la dette extérieure toujours croissante de l’Amérique.

C’est aussi la crise financière la plus attendue de l’histoire. En 2018, la Banque des règlements internationaux (une sorte de banque centrale pour les banques centrales) a averti que 149 milliards de dollars d’emprunts à court terme de banques européennes et japonaises utilisés pour couvrir le risque de change étaient une bombe à retardement prête à exploser.

En mars 2020, le crédit en dollars s’est grippé dans une course à la liquidité lorsque les confinements de Covid ont commencé, provoquant une pénurie soudaine de financement bancaire. La Réserve fédérale a éteint le feu en ouvrant des lignes de swap de plusieurs milliards de dollars aux banques centrales étrangères. Il a élargi ces lignes d’échange le 19 mars.

En conséquence, le bilan en dollars du système bancaire mondial a explosé, comme en témoigne le volume des créances à l’étranger dans le système bancaire mondial. Cela a ouvert une nouvelle vulnérabilité, à savoir le risque de contrepartie, ou l’exposition des banques à d’énormes quantités de prêts à court terme à d’autres banques.

Les déficits chroniques de la balance courante de l’Amérique au cours des 30 dernières années équivalent à un échange de biens contre du papier : l’Amérique achète plus de biens qu’elle n’en vend, et vend des actifs (actions, obligations, immobiliers, etc.) à des étrangers pour compenser la différence.

L’Amérique doit maintenant 18 trillions de dollars nets aux étrangers, soit à peu près la somme cumulée de ces déficits sur 30 ans. Le problème est que les étrangers qui possèdent des actifs américains reçoivent des flux de trésorerie en dollars, mais doivent dépenser de l’argent dans leur propre monnaie.

Avec des taux de change flottants, la valeur des flux de trésorerie en dollars en euros, en yens japonais ou en RMB chinois est incertaine. Les investisseurs étrangers doivent couvrir leurs revenus en dollars, c’est-à-dire vendre des dollars américains à découvert contre leurs propres devises.

C’est pourquoi la taille du marché des dérivés de change a explosé avec les engagements de l’Amérique envers les étrangers. Le mécanisme est simple : si vous recevez des dollars mais payez en euros, vous vendez des dollars contre des euros pour couvrir votre risque de change.

Mais votre banque doit emprunter les dollars et vous les prêter avant que vous puissiez les vendre. Les banques étrangères ont emprunté peut-être 18 trillions de dollars aux banques américaines pour financer ces couvertures. Cela crée une vulnérabilité gigantesque: si une banque semble douteuse, comme l’a fait Credit Suisse plus tôt ce mois-ci, les banques retireront des lignes de crédit dans une course mondiale.

Avant 1971, lorsque les banques centrales maintenaient les taux de change à un niveau fixe et que les États-Unis couvraient leur déficit courant relativement faible en transférant de l’or à des banques centrales étrangères à un prix fixe de 35 dollars l’once, rien de tout cela n’était nécessaire.

La fin du lien entre l’or et le dollar et le nouveau régime de taux de change flottants ont permis aux États-Unis d’enregistrer des déficits massifs de la balance courante en vendant leurs actifs au monde. La population de l’Europe et du Japon vieillissait plus rapidement que les États-Unis et avait un besoin croissant d’actifs de retraite. Cet arrangement touche maintenant à une fin désordonnée.

Un indicateur infaillible du risque systémique mondial est le prix de l’or, et en particulier le prix de l’or par rapport aux couvertures alternatives contre une inflation inattendue. Entre 2007 et 2021, le prix de l’or a suivi les titres du Trésor américain indexés sur l’inflation (« TIPS ») avec une corrélation d’environ 90%.

À partir de 2022, cependant, l’or a augmenté tandis que le prix du TIPS a chuté. Quelque chose comme cela s’est produit à la suite de la crise financière mondiale de 2008, mais le mouvement de l’année dernière a été beaucoup plus extrême. Ci-dessous, le résidu de la régression du prix de l’or par rapport aux TIPS à échéance de 5 et 10 ans.

Si nous regardons les mêmes données dans un nuage de points, il est clair que la relation linéaire entre l’or et le TIPS reste en place, mais elle a à la fois déplacé sa ligne de base et accentué sa pente.

En effet, le marché craint que l’achat d’une protection contre l’inflation auprès du gouvernement américain soit comme si les passagers du Titanic achetaient une assurance naufrage au capitaine. Le marché de l’or est trop vaste et diversifié pour être manipulé. Personne n’a beaucoup confiance dans l’indice des prix à la consommation américain, l’indicateur par rapport auquel le paiement du TIPS est déterminé.

Le système de réserve en dollars ne sortira pas avec un bang, mais avec un gémissement. Les banques centrales interviendront pour éviter toute défaillance dramatique. Mais les bilans des banques vont se réduire, le crédit à l’économie réelle va diminuer et les prêts internationaux en particulier vont s’évaporer.

À la marge, le financement en monnaie locale remplacera le crédit en dollars. Nous avons déjà vu cela se produire en Turquie, dont la monnaie a implosé au cours de la période 2019-2021 lorsque le pays a perdu l’accès au financement en dollars et en euros.

Dans une large mesure, le financement du commerce chinois a remplacé le dollar et a soutenu le redressement économique remarquable de la Turquie au cours de l’année écoulée. L’Asie du Sud-Est s’appuiera davantage sur ses propres devises et le RMB. La grenouille dollar va bouillir lentement.

Il est fortuit que les sanctions occidentales contre la Russie au cours de l’année écoulée aient incité la Chine, la Russie, l’Inde et les États du golfe Persique à trouver des arrangements de financement alternatifs. Il ne s’agit pas d’un phénomène monétaire, mais d’un moyen coûteux, inefficace et encombrant de contourner le système bancaire en dollars américains.

Cependant, à mesure que le crédit en dollars diminuera, ces arrangements alternatifs deviendront des caractéristiques permanentes du paysage monétaire, et d’autres devises continueront de gagner du terrain par rapport au dollar.

source : Histoire et Société