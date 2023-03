Les théories du complot sur le Covid deviennent des faits

Deux tendances se sont dessinées, d’abord lentement, puis, ces dernières semaines, de plus en plus rapidement.

D’une part, un grand nombre des revendications fondamentales à l’origine des confinements, du port de masques et des vaccins sont en train de s’effondrer et le discours dominant a reculé sur ces trois fronts.

Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, comme le montre le refus de l’administration Biden de laisser Novak Djokovic jouer à Indian Wells.

D’autre part, les Lockdown Files EXPLOSIFS au Royaume-Uni ont fait voler en éclats le récit officiel. Nous, les sceptiques, avions raison de nous méfier des motivations, des fondements scientifiques et des preuves qui sous-tendent les décisions gouvernementales, mais même nous ne comprenions pas à quel point certains des salauds en charge de notre santé, de nos vies, de nos moyens de subsistance et de l’avenir de nos enfants étaient vénaux, méchants et totalement méprisants à l’égard de leurs concitoyens. « L’enfer est vide et tous les démons sont ici » (Shakespeare, La Tempête). Ils devront créer un nouveau cercle de l’enfer pour accueillir tous les auteurs de méfaits lâchés sur le monde depuis 2020.

Une erreur, c’est quand on renverse du café ou qu’on prend la mauvaise bretelle de sortie de l’autoroute. Le confinement était une politique poussée à fond par les politiciens et les responsables de la santé, même en cas de désaccord scientifique et d’opposition publique substantielle, en utilisant les outils de tous les tyrans de la désinformation et du mensonge tout en attaquant et en censurant la vérité. L’ampleur de l’opposition publique n’a pas été reconnue parce que les médias, qui jouent sur la peur, se sont entendus pour ne pas rendre compte des manifestations.

Les véritables erreurs ont été peu nombreuses et sont pardonnables. La plupart étaient des déformations délibérées de la réalité, des mensonges purs et simples et une campagne systématique visant à terroriser les gens pour qu’ils se conforment à des diktats arbitraires, entrecoupés d’efforts pour vilipender, réduire au silence et annuler toutes les critiques en utilisant les pleins pouvoirs de l’État pour coopter, corrompre et intimider. Tout cela dans le but de mettre en place la politique publique la plus folle des temps modernes, parce qu’elle a ignoré les principes existants de la planification en cas de pandémie, dans une panique aveugle, juste au moment où le calme était le plus nécessaire. Qualifier le confinement d’erreur revient à banaliser le choc subi par la société.

Avant d’en arriver là, quelques observations préliminaires pour résumer où nous en sommes.

Ce qui est désormais connu et généralement mais pas universellement admis

Le Covid est désormais endémique. Il circulera dans le monde entier et reviendra sans cesse avec des variants en mutation. Les personnes qui ont été infectées et/ou vaccinées peuvent le contracter et le transmettre. Par conséquent, nous n’avons guère d’autre choix que d’apprendre à vivre avec. Ce qui est important, c’est de s’assurer que les bonnes leçons politiques sont tirées afin que plus jamais, que ce soit pour un nouveau coronavirus ou pour toute autre maladie infectieuse, nous ne nous engagions sur la voie de la folie des politiques publiques qui consiste à enfermer une ville ou un pays entier après la découverte de 1 à 10 cas et à arrêter brutalement toute activité sociale, culturelle et économique – ou à donner un pouvoir et un contrôle total à des sociopathes et à des psychopathes.

Entre-temps, ce qui est particulièrement frappant, c’est le nombre de soupçons exprimés par les sceptiques depuis le début de l’année 2020 et qualifiés de théories du complot qui se sont transformés en affirmations plausibles et en faits acceptés :

Le virus pourrait provenir du laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan ; La modélisation du Covid était douteuse et présentait des valeurs aberrantes en tant que scénarios raisonnables ; Les confinements ne fonctionnent pas ; Les confinements tuent par leurs conséquences perverses et infligent d’autres préjudices, notamment l’interruption de campagnes de vaccination d’enfants vitales dans les pays en développement ; La fermeture des écoles est une politique particulièrement néfaste. Elle n’a pas freiné la transmission, mais elle a causé des dommages à long terme à l’éducation, au développement et au bien-être émotionnel des enfants ; Les masques sont inefficaces. Ils n’arrêtent ni l’infection ni la transmission ; L’infection confère une immunité naturelle au moins aussi efficace que la vaccination ; Les vaccins contre le covid n’arrêtent pas l’infection, l’hospitalisation, voire le décès ; Les vaccins contre le covid n’arrêtent pas la transmission ; La sécurité des vaccins utilisant les nouvelles technologies n’a pas été définitivement établie, ni à court terme, ni à long terme ; Les effets néfastes des vaccins sont réels et importants, mais les signaux de sécurité ont été sommairement écartés et ignorés ; les vaccins à ARNm ne se limitent pas au bras mais se propagent rapidement à d’autres parties, y compris les organes reproducteurs, avec des conséquences potentiellement néfastes pour la fertilité et les naissances ; L’équation avantages/inconvénients des vaccins est, comme la charge de morbidité elle-même, fortement différenciée en fonction de l’âge. Les jeunes en bonne santé n’ont pas eu besoin de doses initiales ni de doses de rappel ; Les obligations de vaccination n’augmentent pas le recours aux vaccins ; Les obligations de vaccination peuvent alimenter l’hésitation vaccinale ; La suppression des voix sceptiques et dissidentes diminuera la confiance dans les responsables de la santé publique, les experts et les institutions, et peut-être aussi dans les scientifiques d’une manière plus générale ; Les estimations du « Covid long » ont été gonflées (les CDC estiment à 20 % le nombre d’infections par le Covid contre 3 % pour l’étude britannique) en utilisant des symptômes généraux et non spécifiques tels qu’une fatigue et une faiblesse légères ; Les interventions en matière de politique de santé impliquent des compromis politiques, comme tous les autres choix politiques. L’analyse coût-bénéfice est donc une condition préalable essentielle, et non un ajout facultatif.

Les Lockdown Files

Au cours des trois dernières années, des millions de personnes ont perdu la vie et des dizaines de millions d’autres devront encore être comptabilisées dans les années à venir ; des modes de vie civilisés ont été détruits, des libertés auparavant inviolées ont été anéanties, des libertés civiles ont été transformées en privilèges accordés selon les caprices des bureaucrates, des agents des forces de l’ordre ont été corrompus et sont devenus des voyous qui brutalisent les personnes qu’ils ont juré de servir et de protéger, des entreprises ont été détruites, des économies ont été anéanties et l’intégrité corporelle a été violée.

Les Lockdown Files, un trésor de plus de 100 000 messages WhatsApp en temps réel entre tous les principaux décideurs politiques sur le Covid en Angleterre alors que Matt Hancock était le secrétaire à la Santé (2020-26 juin 2021), offrent une fenêtre inégalée et saisissante sur l’arrogance amorale et cynique qui circule dans les couloirs du pouvoir. Le flux quotidien de révélations dans le Telegraph s’apparente à l’observation fascinée et horrifiée d’un accident de train au ralenti. Il n’y a pas plus délicieux que la Schadenfreude.

Les dossiers sont truffés de remarques désinvoltes, de commentaires moqueurs et de mépris pour les citoyens. Parmi les révélations sur le gouvernement Johnson :

Le gouvernement savait qu’il n’y avait pas de « justification solide » pour inclure les enfants dans la « règle des six » (le nombre maximum de personnes pouvant se réunir à un moment donné), mais il a tout de même soutenu cette politique controversée.

Les masques de protection ont été introduits dans les écoles secondaires d’Angleterre après que M. Johnson a été informé qu’il ne valait pas la peine de se disputer avec l’Écossaise Nicola Sturgeon à ce sujet, bien que le médecin en chef anglais Chris Whitty ait déclaré qu’il n’y avait pas de « raisons très solides » de le faire. En d’autres termes, les calculs politiques ont été sciemment privilégiés par rapport aux besoins des écoliers .

Un projet de levée des restrictions a été abandonné après qu’il a été dit à Johnson qu’il serait « trop en avance sur l’opinion publique « .

Des consultants ont été payés plus d’un million de livres sterling par jour pendant plus d’un an pour le programme totalement inefficace de test et de traçage, transformant le projet en un détournement de fonds publics pour remplir des poches privées.

Nous savons maintenant à quel point la classe politique, bureaucratique, scientifique et journalistique était ivre de tyrannie pendant la pandémie. Les élites dirigeantes, libérées de la responsabilité démocratique et de l’examen des médias, se sont transformées en petits tyrans moralement cavaliers et inhumains. Opposées à d’autres modes de pensée en dehors de la chambre d’écho, elles ont développé une névralgie à l’égard de toute idée susceptible de remettre en cause le fanatisme du confinement.