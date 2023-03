L’Institut de virologie de Wuhan (Roman Pilipey/EPA via The Guardian)

Le gouvernement américain pourrait avoir effectué des dizaines de millions de dollars de paiements en double pour la recherche sur les virus à l’Institut de virologie de Wuhan, selon un examen des dossiers gouvernementaux effectué par un ancien enquêteur fédéral, a rapporté CBS News.

« Ce que j’ai trouvé jusqu’à présent est la preuve d’une double facturation, d’un vol potentiel de fonds publics. C’est inquiétant, d’autant plus qu’il s’agit d’agents pathogènes dangereux et de recherches risquées », a déclaré Diane Cutler, dont les services ont été retenus par le sénateur républicain du Kansas, Roger Marshall.

Cutler a plus de 20 ans d’expérience dans les enquêtes sur les fraudes dans le secteur de la santé et la criminalité en col blanc, et ses conclusions découlent de l’examen de plus de 50 000 documents relatifs à des subventions américaines qui ont financé la recherche sur les coronavirus en Chine.

Les doubles paiements apparents, effectués par l’intermédiaire des National Institutes of Health (NIH) et de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), concernaient une série de coûts déclarés, notamment des salaires, des voyages, des fournitures médicales et des équipements.

Des sources anonymes ont déclaré à CBS que le préjudice pourrait s’élever à des dizaines de millions de dollars. Marshall a transmis les conclusions de Cutler à l’USAID et à l’organisme de surveillance interne de l’agence, qui a lancé sa propre enquête. Celle-ci pourrait durer six mois ou plus.

Le 28 février, Christopher Wray, directeur du FBI, a déclaré que le bureau avait conclu depuis longtemps que la pandémie de Covid-19 était très probablement le résultat d’une fuite provenant d’un laboratoire chinois. Quelques jours plus tôt, on apprenait que le Département de l’énergie était parvenu, en 2020, à sa propre conclusion, à savoir qu’une fuite provenant d’un laboratoire était la plus probable.

Ce mois-ci, l’ancien directeur des NIH, Anthony Fauci, a été accusé d’avoir incité un groupe de scientifiques à publier un article réfutant la théorie de la fuite en laboratoire, quelques jours seulement après que des scientifiques eurent averti Fauci, en février 2020, que le Covid-19 pouvait effectivement avoir fuité d’un laboratoire.

Deux auteurs de ce même article, qui avaient d’abord exprimé leur inquiétude au sujet d’une fuite de laboratoire avant de changer d’avis, ont ensuite reçu des millions de dollars de subventions des NIH sous l’égide de Fauci.

Fauci gagnait au moins 480 654 dollars par an dans le cadre de ses fonctions aux NIH-NIAID, ce qui faisait de lui l’employé le mieux payé du gouvernement fédéral. Aujourd’hui, ce diplômé du College of the Holy Cross de Worcester (Massachusetts), de plus en plus en disgrâce, touche une pension estimée à 414 000 dollars, soit plus que le salaire du président des États-Unis.

Source AD