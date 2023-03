Pourquoi Bakhmout a une importance capitale pour Zelensky?

Après la prise de Soledar par les forces russes, de nombreux experts militaires sont convaincus qu’il est insensé sur le plan militaire pour l’Ukraine de tenir Bakhmout (Artiomovsk en russe), d’autant plus que la ville est pratiquement encerclée.

Selon les chaînes Telegram ukrainiennes, c’est l’avis du commandant des forces armées ukrainiennes Valeri Zaloujny. Le chef du Pentagone Lloyd Austin a déclaré que la défense de Bakhmout avait plutôt une importance symbolique que stratégique ou opérationnelle.

Néanmoins, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré le 6 mars que l’opération de défense et le renforcement des positions ukrainiennes à Bakhmout se poursuivraient.

Pourquoi accorde-t-il une telle importance à Bakhmout? Parce qu’il a une approche politique et non militaire de la chose. Du moins, telle qu’il la comprend. Premièrement, bien que la présidentielle aux États-Unis ne soit prévue que le 5 novembre 2024, de facto la campagne électorale y a déjà commencé. Et l’Ukraine fait partie des sujets les plus controversés dans les discussions entre les démocrates et les républicains. L’ancien président et probablement le rival de Joe Biden en 2024, Donald Trump, a dit que s’il avait été à la Maison Blanche, il aurait arrêté la guerre en Ukraine en 24 heures.

Le républicain Josh Hawley a déclaré pour sa part: « Nous ne pouvons pas considérer la longue campagne défensive de l’Ukraine comme un quelconque succès de nos investissements financiers de plusieurs milliards. Les gouvernements des pays partenaires doivent exiger de Zelensky une offensive résolue pour que nous puissions voir comment nos armes sont utilisées. Seulement après cela il est possible de parler d’une aide supplémentaire. »

Ainsi, toute défaite de l’armée ukrainienne sur le champ de bataille sera un argument en faveur de ceux aux États-Unis qui estiment que la guerre en Ukraine coûte trop cher à l’Amérique et n’apporte pas les dividendes politiques attendus. Mais surtout, la défaite de l’Ukraine à Bakhmout porterait atteinte aux positions des démocrates aux États-Unis. Quelle est la corrélation avec la déclaration de Lloyd Austin que Bakhmout n’a pas d’importance stratégique? Il prépare probablement l’opinion publique américaine au fait que l’armée russe prendra Bakhmout. De plus, pour mener une importante campagne médiatique, les démocrates américains ont besoin d’une grande victoire de l’armée ukrainienne qui éclipsera toute défaite.

Les stratèges du parti démocrate pensent qu’il faut que l’armée ukrainienne gagne sur le champ de bataille en 2023 pour que Joe Biden remporte la présidentielle de 2024. C’est pourquoi il faut s’attendre à ce que les États-Unis et leurs alliés fournissent encore beaucoup d’armements à l’Ukraine pour une contre-offensive, car le sort politique des démocrates américains en dépend.

La perte de Bakhmout fera chuter les « actions » de l’équipe Zelensky aux yeux de la Maison Blanche. Le chef adjoint du bureau présidentiel Kirill Timochenko a récemment démissionné à cause d’un scandale de corruption. Le ministre de la Défense Oleksiï Reznikov reste également en suspens, dont le ministère a également fait l’objet de scandales de corruption. Selon des rumeurs qui circulent sur les chaînes Telegram ukrainiennes, les Britanniques ont pris la défense d’Oleksiï Reznikov, c’est pourquoi les Américains n’insistent pas encore sur sa démission.

Mais tout pourrait changer après la chute de Bakhmout. Ce sera un argument des Américains pour dire que le système de gestion en Ukraine est inefficace, et alors Oleksiï Reznikov deviendra la première victime de la restructuration. Qui pourrait être suivi du chef du bureau présidentiel Andrij Ermak. Les Américains voudraient voir à sa place un homme entièrement subordonné à l’ambassade des États-Unis à Kiev.

Actuellement, Andrij Ermak non seulement lutte pour sa survie, mais cherche également à renforcer sa verticale du pouvoir. Mais pour cela il a besoin de virer Valeri Zaloujny de son poste. L’équipe Zelensky craint que les Américains remplacent précisément le président ukrainien par Valeri Zaloujny s’ils décidaient que Volodymyr Zelensky ne remplit pas ses fonctions.

En outre, selon les médias ukrainiens, le commandant des forces armées s’est rapproché du maire de Kiev Vitali Klitschko, et aux législatives de 2023 Zaloujny et Klitschko pourraient mener un parti de militaires et de maires susceptible de prendre les voix aux Serviteurs du peuple. C’est la raison pour laquelle le chef de l’État ukrainien veut démettre Valeri Zaloujny de ses fonctions. Il était prévu de le remplacer par le commandant de l’armée de terre Oleksandr Syrsky. Il commande la défense de Bakhmout et apparemment, selon le plan d’Andrij Ermak, la défense de la ville devait devenir son triomphe, après quoi le général pouvait être promu.

Mais tous les plans d’Oleksandr Syrsky ont échoué. L’armée russe s’est avérée plus forte. Et maintenant l’Ukraine envoie à Bakhmout ses meilleurs unités et réserves pour sauver la carrière du général. Zelensky et Ermak espèrent visiblement encore gagner la bataille pour la ville.

L’Ukraine a peur du terme « défaite » en soi. Quand l’opération militaire spéciale a commencé, l’équipe Zelensky a lancé une campagne de propagande mettant l’accent sur le fait que l’Ukraine vaincra la Russie. Et toute grande défaite porte atteinte à cette affirmation. Un grand nombre de soldats ukrainiens sont morts à Bakhmout et encore beaucoup mourront, la bataille pour cette ville est très médiatisée. De plus, l’Ukraine procède à une mobilisation, ce qui témoigne de lourdes pertes. L’abandon de Bakhmout saperait sérieusement la foi de la population ukrainienne en une victoire.

Alexandre Lemoine