Réforme des retraites : la motion de censure du groupe rejetée à neuf petites voix près

Tous les regards étaient tournés vers l’Assemblée nationale ce lundi après-midi. Deux motions de censure ont été examinées à la suite du déclenchement du 49.3, celle du groupe Liot a été rejetée.

Ce vote était on ne peut plus attendu par l’exécutif. Élisabeth Borne affrontait ce lundi après-midi deux motions de censure, après son recours au 49.3 pour une adoption sans vote de la réforme des retraites.

Réunie à partir de 16 heures, l’Assemblée nationale a rejeté la motion portée par le groupe Liot ainsi que celle déposée par le Rassemblement national, ouvrant la voie à l’adoption définitive de la réforme des retraites malgré la colère dans le pays qui ne faiblit pas. Cosignée par des députés de la Nupes, la motion Liot (Libertés, Indépendants Outre-mer et Territoires) avait davantage de chances d’être votée par des élus de droite défavorables à cette réforme, mais la barre de la majorité absolue de 287 voix fut trop difficile à atteindre même si ce n’est pas passé loin, à 9 voix près.

Farouchement opposé à la réforme, Aurélien Pradié avait notamment annoncé dans la matinée qu’il voterait le texte Liot pour provoquer « un électrochoc » au gouvernement.

L’appel de Macron à poursuivre la réforme



Élisabeth Borne avait, peu avant ce vote, convié plusieurs ministres à déjeuner à Matignon, afin, selon un conseiller de l’exécutif, de montrer que ces derniers « soutiennent » la Première ministre, qui officie depuis le 16 mai dernier. « Je pense, je souhaite, que le gouvernement va continuer à gouverner sous l’autorité d’Élisabeth Borne », avait commenté ce lundi matin le ministre des Transports Clément Beaune sur franceinfo. « Elle peut et elle doit rester. (…) C’est une femme politique, une responsable politique dont on a besoin dans les mois qui viennent à la tête du gouvernement de la France », a-t-il ajouté.

Depuis jeudi, des rassemblements organisés ou spontanés se déroulent sur tout le territoire, dans le calme ou avec des débordements. Ce lundi matin encore, plusieurs manifestations provoquaient un ralentissement du trafic, notamment à Rennes et la RATP et la SNCF faisaient part de quelques perturbations. La grève s’est durcie dans les raffineries et les éboueurs poursuivent leur mouvement à Paris, Rennes ou Nantes.

Des arrêts de travail de surveillants sont également redoutés dans les lycées, pour la première journée des épreuves de spécialité du bac 2023. En cas de retard dû à une grève des transports, un aménagement du temps d’épreuve sera possible. Le déclenchement jeudi de l’arme constitutionnelle du 49.3 par la Première ministre pour faire passer sans vote la réforme n’a fait qu’attiser la contestation, qui dépasse souvent le sujet du recul de l’âge de la retraite de 62 à 64 ans.

