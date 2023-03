Réforme des retraites : sous les huées, Elisabeth Borne engage le 49.3 à l'Assemblée

UNE REFORME "ÉQUILIBRÉE"

"Ces derniers mois, nous avons mené une concertation dense avec les organisations syndicales, patronales, et les groupes parlementaires. Nous nous sommes donnés les moyens de la discussion. Ce que je retiens, c'est mon engagement donné lors de mon discours de politique générale : toujours rechercher des compromis. Le temps passé avec des partenaires sociaux nous a permis de converger autour de propositions nouvelles et d'une réforme enrichie, améliorée et toujours équilibrée", assure la Première ministre, toujours sous les huées et les chants des députés qyuui continuent de chanter la Marseillaise.