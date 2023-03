Soros et les Britanniques démantèlent le soi-disant droit international

Le 17 mars, la Cour pénale internationale de La Haye a émis des mandats d’arrêt à l’encontre du président russe Vladimir Poutine et de la médiatrice russe pour les droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova. Les responsables russes sont accusés d’avoir provoquer un « déplacement illégal » d’enfants depuis les territoires de la ligne de front.

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une décision politique. Si les enfants n’avaient pas été retirés des territoires où ils étaient en danger, la Russie aurait été accusée de laisser les enfants en danger. Et si les enfants avaient été envoyés en Ukraine (ce qui est inimaginable dans une situation de guerre), on aurait parlé de « nettoyage ethnique ». La CPI a trouvé une excuse commode, d’autant plus que les spéculations sur les enfants sont un excellent moyen d’influencer l’opinion mondiale, en particulier européenne, et un pas de plus vers la diabolisation de la Russie et de ses dirigeants.

Et qui sont les juges ?

Tout d’abord, il convient de préciser ce qu’est la Cour pénale internationale. On la confond avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), basé à La Haye, et avec la Cour internationale de justice des Nations unies. En fait, leur seul point commun est leur localisation à La Haye, capitale de facto des Pays-Bas, où siègent le parlement et le gouvernement néerlandais ainsi que de nombreuses institutions internationales. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et la Cour internationale de justice ont tous deux été fondés avec l’approbation des Nations unies. Bien que la Cour pénale internationale ait signé un accord avec les Nations unies, elle n’est pas directement liée à ces dernières. Il s’agit d’une organisation internationale indépendante des Nations unies. Elle existe depuis 2002, date à laquelle son traité fondateur, le Statut de Rome, est entré en vigueur. Seuls les pays qui ont ratifié le traité fondateur sont compétents à son égard. En d’autres termes, ils ont volontairement limité leur souveraineté en faveur de cette structure. Ni la Russie ni l’Ukraine ne sont de tels États.

Cependant, l’instrument de la CPI est très pratique pour utiliser le « droit » comme arme contre la Russie, même s’il n’y a pas de cause réelle. Le fait est qu’au sein des structures de l’ONU, les accusations d’agression, de génocide ou de crimes de guerre sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, une décision du Conseil de sécurité des Nations unies est nécessaire pour reconnaître une action comme une agression. La Cour internationale de justice est également lente à traiter ce type d’affaires. Principalement parce que la Russie (comme les États-Unis) ne reconnaît pas pleinement sa compétence.

Jusqu’à présent, la plupart des enquêtes de la CPI ont été menées contre des pays africains. En Afrique, la CPI a acquis la réputation d’être un instrument de politique néocoloniale et une menace majeure pour la souveraineté, la paix et la stabilité de l’Afrique.

La réaction des libéraux

Dans toute cette affaire de la CPI, on ne voit pas bien comment un organe international peut traiter de questions relatives à des États sur le territoire desquels sa juridiction ne s’étend pas. Ni la Russie ni l’Ukraine n’ont ratifié le statut de Rome, c’est-à-dire l’accord qui sous-tend la création de la CPI. Dans le passé, cependant, la CPI a délivré des mandats d’arrêt à l’encontre de dirigeants d’un pays qui n’est pas partie à l’accord. Le dirigeant en question est Mouammar Kadhafi, accusé par la CPI de crimes de guerre en 2011, lorsqu’une rébellion armée a éclaté en Libye. Auparavant, la CPI avait délivré un mandat d’arrêt à l’encontre du président soudanais Omar el-Béchir. Toutefois, dans les deux cas, la CPI avait reçu l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies pour mener l’enquête. Aujourd’hui, cette autorisation n’existe pas. En accusant le président russe et la médiatrice des enfants, la CPI remet en cause la souveraineté de la Russie et le système de droit international dans lequel l’ONU a joué, au moins formellement, un rôle-clé. Le remplacement classique d’un ordre mondial dans lequel le droit international, compris comme un ensemble de règles et de procédures claires, jouait au moins un certain rôle, par un « monde fondé sur des règles » dans lequel les règles sont inventées à la volée par les détenteurs autoproclamés de l’autorité morale – les régimes libéraux occidentaux et les ONG libérales.

Le cas de la Cour pénale internationale illustre une contradiction fondamentale entre les approches réalistes et libérales des relations internationales et du droit international. Les réalistes font appel à la souveraineté nationale. Si les États se sont mis d’accord pour la limiter volontairement, la décision leur appartient, mais la limitation ne devrait avoir lieu qu’avec le consentement des États. Les libéraux estiment que les institutions internationales peuvent passer outre cette souveraineté. Selon eux, des institutions dotées d’une juridiction mondiale sont possibles, même si les États n’ont pas volontairement accepté de s’inclure dans cette juridiction.

La voie britannique

Qui dicte les règles de la Cour pénale internationale ? Les trois principaux bailleurs de fonds de l’actuelle CPI sont : 1) George Soros ; 2) le Royaume-Uni, par l’intermédiaire du ministère britannique des affaires étrangères et du Commonwealth ; 3) l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme de l’Union européenne, dont les initiatives sont liées au bureau de Soros. La Cour est financée par les contributions des États parties et les contributions volontaires de gouvernements, d’organisations internationales, de particuliers, d’entreprises et autres.

Les États-Unis ne versent aucune contribution à la Cour. Les présidents américains, qu’ils soient démocrates ou républicains, se sont opposés à la compétence de la Cour à l’égard des États-Unis et de leurs citoyens, ainsi qu’à l’égard d’Israël, allié des États-Unis. Le président Trump a même imposé des sanctions contre la CPI. L’administration de Joe Biden a levé les sanctions, mais a annoncé que Washington « continue d’être en désaccord fondamental avec les actions de la CPI sur l’Afghanistan et la Palestine ».

Si l’État américain (mais pas les cercles mondialistes) a toujours eu de mauvaises relations avec la CPI, les Britanniques, au contraire, ont activement soutenu l’institution. Principalement parce qu’elle se trouve dans un pays avec lequel les Windsor et de nombreux projets mondialistes, du Bilderberg aux agents étrangers (interdits en Russie) de Bellingcat, ont des liens étroits avec la dynastie régnante.

En 2007, Mabel, comtesse d’Orange-Nassau et en même temps fonctionnaire de Soros, a déclaré : « nous avons poussé à la création de la Cour pénale internationale, qui est maintenant basée à La Haye, faisant de cette ville la capitale internationale de la justice ».

L’année dernière, c’est la Grande-Bretagne qui a créé une coalition de donateurs pour faire pression en faveur d’une enquête sur les « crimes russes ». Comme l’ont noté les médias occidentaux, « dans les semaines qui ont suivi le 24 février [2022], la Cour a été « inondée d’argent et de détachements » ». Les participants occidentaux à la CPI n’ont pas lésiné sur les moyens pour financer l’« enquête » sur l’Ukraine. Les États qui ont initié des contributions financières supplémentaires à la CPI comprennent le Royaume-Uni (24 mars 2022 pour un million de livres sterling « supplémentaire »), l’Allemagne (déclarations des 4 et 11 avril pour un million d’euros « supplémentaire »), les Pays-Bas (déclaration du 11 avril pour une « contribution néerlandaise supplémentaire » d’un million d’euros) et l’Irlande (déclaration du 14 avril pour 3 millions d’euros, dont 1 million d’euros « à distribuer immédiatement »).

En d’autres termes, les Britanniques (avec ou sans l’accord des Américains) se plantent. C’est le Front Office qui a eu l’idée, il y a près d’un an, d’instrumentaliser la CPI pour traiter avec la Russie. Et ils ont réussi.

source : Geopolitika via Euro-Synergies