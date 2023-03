Stonehenge n'aurait finalement pas été un ancien calendrier solaire, suggèrent de nouvelles recherches

Lieu de rassemblement et de fête, observatoire, temple dédié au culte du soleil, cimetière réservé aux élites… Les théories autour de la signification et de l'usage, il y a environ 5.000 ans, du site préhistorique de Stonehenge et de son alignement d'immenses pierres ne manquent certainement pas.

Dans une étude parue dans Antiquity le 23 mars 2023, des chercheurs spécialistes de l'astronomie ancienne écartent l'une d'entre elles : le spectaculaire cercle mégalithique du sud de l'Angleterre et son "fer à cheval" ne servaient probablement pas de calendrier solaire, comme cela a été suggéré dans des recherches publiées l'année dernière par Timothy Darvill, professeur d'archéologie à l'université de Bournemouth (Angleterre) et spécialiste du monument. Ce dernier indiquait en effet qu'il aurait fonctionné comme appareil calendaire géant, sur un cycle de 356,25 jours — presque exactement la mesure utilisée de nos jours. Au lieu de cela, avancent les scientifiques dans leur nouveau rapport, le site aurait principalement été utilisé comme mémorial aux morts.

Un calendrier solaire en 356,25 jours, inspiré du Proche-Orient ?

Si les premières pierres de Stonehenge semblent avoir été placées il y a environ 5.000 ans, le monument aurait été construit étape par étape sur environ 1.000 ans. Dans la première étude, publiée elle aussi dans la revue Antiquity, Timothy Darvill explique que l'anneau de pierres "sarsen" (dérivé de l'anglais médiéval "sarrasin", "païen") levé vers 2.500 av. J.-C. sur le site, pourrait avoir fonctionné comme calendrier solaire. Peut-être pour savoir quand tombaient les jours de fête, ou encore comme démonstration de "maîtrise du cosmos" pour renforcer le pouvoir politique. "L'alignement clair des solstices de Stonehenge a incité les gens à suggérer que le site comprenait une sorte de calendrier depuis l'antiquaire William Stukeley", indiquait-il ainsi dans un communiqué.

À l'origine, et selon les archéologues, trente pierres (linteaux de sarsen) se dressaient sur le cercle principal des lieux, contre dix-sept aujourd'hui. Le professeur soutient qu'elles auraient pu correspondre aux mois de trente jours, tandis que des pierres distinctives auraient marqué le début de chaque semaine de dix jours. Les cinq trilithes intérieurs du "fer à cheval", ces structures composées de deux pierres verticales en supportant une troisième, pourraient ainsi avoir représenté les cinq jours épagomènes, c'est-à-dire ajoutés à la fin de l’année pour corriger le décalage. Un modèle qui, d'après le chercheur, aurait pu être influencé par les calendriers utilisés au Proche-Orient à la même époque, celui d'Alexandrie par exemple, combinaison du calendrier julien et du calendrier civil égyptien. Mais cela impliquerait que des voyages aient eu lieu entre les anciens habitants du Wiltshire et les populations méditerranéennes en ces temps. Des échanges culturels qui restent à démontrer.

Un manque de preuves tangibles, selon une nouvelle étude

Ces hypothèses sont basées sur "une série d'interprétations forcées des connexions astronomiques du monument, ainsi que sur une numérologie discutable et des analogies non étayées", réfutent dans la récente publication le mathématicien Giulio Magli de l'École polytechnique de Milan (Italie) et l'astronome Juan Antonio Belmonte, de l'Institut d'astrophysique des îles Canaries. Selon eux, les dispositions de Stonehenge n'étaient pas assez précises pour servir de calendrier solaire et déterminer la longueur d'une année. "Le lent mouvement du soleil à l'horizon dans les jours proches des solstices rend impossible le contrôle du bon fonctionnement du prétendu calendrier, car l'appareil (rappelez-vous : composé d'énormes pierres) doit être capable de distinguer des positions aussi précises que quelques minutes d'arc, c'est-à-dire moins de 1/10 de degré", notent-ils.

Par ailleurs, aucune preuve solide ne permet pour le moment de prouver l'existence de liens entre la Grande-Bretagne et les anciens cultes solaires proche-orientaux. "La première élaboration du calendrier 365 plus 1 jour est documentée en Égypte seulement deux millénaires plus tard que Stonehenge", ajoutent-ils. Ils suggèrent en revanchent que l'objectif principal de l'installation était cérémonial, en mémoire des morts : les fouilles montrent que de nombreuses parties différentes du vaste complexe ont été utilisées comme lieux de sépultures pendant des centaines d'années.

Pour Timothy Darvill, interrogé par nos confrères de LiveScience, "ce qu'ils disent ne remet pas en cause le modèle essentiel des structures de sarsen à Stonehenge construites comme une manifestation d'un calendrier solaire perpétuel". Sa dimension cultuelle, par exemple, pourrait expliquer l'alignement avec le solstice d'hiver, date liée aux morts dans certaines religions préhistoriques. Les débats de longue date autour de ce "témoin silencieux du paysage sacré de ses constructeurs", comme le décrivent les chercheurs, sont donc loin d'être clos — sans rien enlever "à sa fascination et à son importance extraordinaires", concluent-ils tout de même.

