Techniques de modification de l’environnement (ENMOD) et tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie: une enquête d’experts est requise

Le 6 février 2023, vers 4 h 15, heure locale, un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le centre-sud de la Turquie près de la frontière entre la Turquie et la Syrie. À peine 11 minutes plus tard, une réplique de magnitude 6,7 a secoué la région. Neuf heures plus tard, un séisme de magnitude 7,5 a suivi. ( USGS – Centre national d’information sur les tremblements de terre )

Les tremblements de terre du 6 février 2023 avec des épicentres à Pazarcik (7,8) et Ekinozu (7,5) respectivement à proximité de Gaziantep et Kahramanmaraş sont les plus grands « séismes majeurs » de l’histoire récente. (Voir tableau en annexe, graphique ci-dessous).

En Turquie, quelque 530 000 personnes ont été évacuées de la zone sinistrée. Ankara confirme que « 173 000 bâtiments ont jusqu’à présent été enregistrés comme effondrés ou gravement endommagés, avec plus de 1,9 million de personnes se réfugiant dans des abris temporaires ou des hôtels et des installations publiques. ”

Les derniers rapports font état d’un nombre de morts en Turquie et en Syrie bien supérieur à 50 000, plus d’un demi-million de blessés, des dizaines de milliers de personnes portées disparues. La dévastation et la destruction sociales sont au-delà de toute description. Les premier et deuxième tremblements de terre du 6 février 2023 dans la province de Kahramanmaras dans le sud de la Turquie étaient respectivement d’une magnitude de 7,6 et 7,8 (échelle de Richter).

On enregistre dans le sud de la Turquie, le tremblement de terre de Ceyhan-Adana le 27 juin 1998, d’une magnitude de 6,3, affectant les villes de Ceyhan et Adana, 146 morts. Le tremblement de terre de Ceyan, cependant, n’est pas classé comme « un tremblement de terre majeur ».

Reuters a décrit le premier tremblement de terre majeur (6 février 2023) « comme le plus puissant de la région depuis au moins un siècle ». C’est un véritable euphémisme [understatement]. En ce qui concerne le sud de l’Anatolie, c’est le plus grand tremblement de terre depuis plus de sept siècles. (Adana en 1268, voir tableau en annexe )

Au XIIIe siècle, un « tremblement de terre majeur » (60 000 morts) est enregistré à Adana en 1268 (Anatolie du Sud). De plus, depuis le 15ème siècle, tous les « séismes majeurs » se sont produits dans le nord-ouest, l’ouest et le nord-est de l’Anatolie. (Voir annexe)

Ville d’Izmit : 17 août 1999, à 90 km au sud-est d’Istanbul, magnitude 7,6. Le tremblement de terre s’est produit dans les zones urbaines industrialisées et les plus densément peuplées d’ Istanbul, Sakarya, Golcuk, Darica et Derince .

Les techniques de modification de l’environnement sont appliquées par l’armée américaine depuis plus d’un demi-siècle. Le mathématicien américain John von Neumann , en liaison avec le département américain de la Défense, a commencé ses recherches sur la modification du climat à la fin des années 1940, au coeur de la guerre froide, et a prévu « des formes de guerre climatique encore inimaginables ».

Mon article intitulé Weather Warfare publié pour la première fois par The Ecologist le 22 mai 2008 résume plusieurs articles approfondis et détaillés que j’ai écrits à une période antérieure sur les techniques de modification de l’environnement (ENMOD) à des fins militaires :

Marc Filterman , ancien militaire français, décrit plusieurs types d' »armes non conventionnelles » utilisant les radiofréquences. Il fait référence à la « guerre météorologique » [“weather war”], indiquant que les États-Unis et l’Union soviétique avaient déjà « maîtrisé le savoir-faire nécessaire pour déclencher des changements climatiques soudains (ouragans, sécheresse) au début des années 1980. »

« Une technologie de faisceaux d’ondes radio super puissante qui soulève des zones de l’ionosphère [couche supérieure de l’atmosphère] en focalisant un faisceau et en chauffant ces zones. Les ondes électromagnétiques rebondissent ensuite sur la terre et pénètrent tout – vivant et mort.

L’armée américaine peut contrôler la météo. Ceci est confirmé par un document de l’US Air Force intitulé « Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 «

Ils les ont mis dans un satellite. Et puis ils les visent et les lancent sur Terre. C’est comme un bâton avec une pointe acérée. Par exemple, Dieu nous en préserve, il tombe quelque part, nous ne nommerons pas le scénario catastrophe maintenant, mais dès qu’il tombe au sol, il pénètre jusqu’à 5 km de profondeur dans la terre.

« Le but de l’étude NAS soutenue par la CIA est de mener une » évaluation technique d’un nombre limité de techniques de géo-ingénierie proposées « , selon le site Web du NAS. Les scientifiques tenteront de déterminer quelles techniques de géo-ingénierie sont réalisables et essaieront d’évaluer les impacts et les risques de chacune (y compris les « préoccupations de sécurité nationale ») ». (Voir Ardoise , juillet 2013)

En juillet 2013, MSN News rapportait que la CIA était impliquée dans le financement d’un projet de l’Académie nationale des sciences (NAS) axé sur la géo-ingénierie et la manipulation du climat. Le rapport a non seulement reconnu ces technologies, mais il a confirmé que les services de renseignement américains ont été régulièrement impliqués dans la résolution du problème de la manipulation climatique :

….De l’amélioration des opérations amies ou de la perturbation de celles de l’ennemi via une adaptation à petite échelle des modèles météorologiques naturels à la domination complète des communications mondiales et du contrôle de l’espace, la modification du temps offre au combattant un large éventail d’options possibles pour vaincre ou contraindre un adversaire. Certaines des capacités potentielles qu’un système de modification des conditions météorologiques pourrait fournir à un commandant en chef (CINC) combattant sont répertoriées dans le tableau 1. (soulignement ajouté)

« La modification des conditions météréologiques deviendra une partie de la sécurité nationale et internationale et pourrait être effectuée unilatéralement… Elle pourrait avoir des applications offensives et défensives et même être utilisée à des fins de dissuasion. La capacité de générer des précipitations, du brouillard et des tempêtes sur Terre ou de modifier la météo spatiale… et la production de conditions météorologiques artificielles font toutes partie d’un ensemble intégré de technologies [militaires]. »

Dans cet article, nous montrons qu’une application appropriée de la modification des conditions météorologiques peut fournir une domination de l’espace de combat à un degré jamais imaginé auparavant. À l’avenir, de telles opérations renforceront la supériorité aérienne et spatiale et offriront de nouvelles options pour façonner l’espace de combat et la sensibilisation à l’espace de combat là-bas, en attendant que nous rassemblions tout cela ; » en 2025, nous pouvons « posséder la météo ». (Commandé par le document US Air Force AF 2025 Final Report, (document public)

« L’énergie dirigée est une technologie si puissante qu’elle pourrait être utilisée pour chauffer l’ionosphère afin de transformer les conditions météorologiques en arme de guerre. Imaginez utiliser une inondation pour détruire une ville ou des tornades pour décimer une armée qui approche dans le désert. L’armée a consacré énormément de temps à la modification climati en tant que concept pour les environnements de combat. Si une impulsion électromagnétique se produisait au-dessus d’une ville, pratiquement tous les appareils électroniques de votre maison clignoteraient et s’éteindraient, et ils seraient définitivement détruits. »

HAARP est présenté par l’US Air Force comme un programme de recherche, mais des documents militaires confirment que son objectif principal est « d’induire des modifications ionosphériques » en vue de modifier les conditions météorologiques et de perturber les communications et les radars.

» Rosalie Bertell, présidente de l’International Institute of Concern for Public Health, déclare que HAARP fonctionne comme « un gigantesque radiateur qui peut provoquer des perturbations majeures dans l’ionosphère, créant non seulement des trous, mais de longues incisions dans la couche protectrice qui empêche les radiations mortelles de bombarder la planète’.

Exploité conjointement par l’Air Force Research Laboratory et l’Office of Naval Research, HAARP constitue un système d’antennes puissantes capables de créer des « modifications locales contrôlées de l’ionosphère ».

L’armée américaine a développé des capacités avancées qui lui permettent de modifier sélectivement les conditions météorologiques. La technologie, qui est en cours de perfectionnement dans le cadre du programme de recherche aurorale active à haute fréquence (High-frequency Active Auroral Research Program -HAARP) [fermé en 2014, officiellement transféré à l’Université d’Alaska] est un appendice de l’Initiative de défense stratégique – « Star Wars ». D’un point de vue militaire, HAARP est une arme de destruction massive, opérant depuis l’atmosphère extérieure et capable de déstabiliser les systèmes agricoles et écologiques du monde entier.

Proposition de résolution de la commission du Parlement européen

Il convient également de noter qu’en février 1998, la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense du Parlement européen a tenu des auditions publiques à Bruxelles sur le programme HAARP. La « proposition de résolution » du Comité soumise au Parlement européen :

«Considère HAARP… en raison de son impact considérable sur l’environnement comme une préoccupation mondiale et demande que ses implications juridiques, écologiques et éthiques soient examinées par un organisme international indépendant…; [le Comité] regrette le refus répété de l’administration des États-Unis… de témoigner à l’audience publique… sur les risques environnementaux et publics [du] programme HAARP. (nous soulignons)

IV

« Une enquête d’experts » sur « l’utilisation hostile d’ENMOD »

Compte tenu de la gravité du tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie, les pertes en vies humaines, les impacts sociaux et économiques dévastateurs, une « enquête d’experts » devrait être menée sur la base de la Convention internationale de 1977 interdisant « l’utilisation militaire ou hostile des techniques de modification de l’environnement » .

Je dois mentionner que depuis la ratification de la Convention des Nations Unies de 1977 citée ci-dessus, les techniques ENMOD à usage militaire sont devenues de plus en plus sophistiquées.

Peut-on faire confiance aux Nations Unies ? Les deux « États concernés », à savoir la Turquie et la Syrie, devraient collaborer et mener leur propre enquête interne avant la conduite d’une enquête d’experts sous les auspices de l’ONU.

Les termes de référence de cette enquête sont contenus dans les articles de l’accord du Traité des Nations Unies.

Je ferai référence aux articles I, II et V (extraits) qui identifient la nature de l’enquête d’experts. (nous soulignons).

Cliquez ici, pour consulter la liste complète des articles

Article premier . 1. Chaque État partie à la présente Convention s’engage à ne pas se livrer à l’utilisation militaire ou à toute autre utilisation hostile de techniques de modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves comme moyen de destruction, de dommage ou de blessure à tout autre État partie. L’article II fait référence aux techniques ENMOD incluant les séismes : ArticleII Tel qu’utilisé à l’article 1, le terme « techniques de modification de l’environnement » fait référence à toute technique visant à modifier – par la manipulation délibérée de processus naturels – la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris son biote , sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou de Cosmos. ArticleV 1. Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à se consulter et à coopérer pour résoudre tout problème qui pourrait se poser en relation avec les objectifs ou l’application des dispositions de la Convention. La consultation et la coopération en vertu du présent article peuvent également être entreprises par le biais de procédures internationales appropriées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte . Ces procédures internationales peuvent inclure les services d’organisations internationales appropriées, ainsi que d’un comité consultatif d’experts tel que prévu au paragraphe 2 du présent article. 2. Aux fins énoncées au paragraphe 1 du présent article, le Dépositaire convoque, dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande d’un État partie à la présente Convention, un comité consultatif d’ experts . … 3. Tout État partie à la présente Convention qui a des raisons de croire qu’un autre État partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies . Une telle plainte doit inclure toutes les informations pertinentes ainsi que toutes les preuves possibles à l’appui de sa validité. 4. Chaque État partie à la présente Convention s’engage à coopérer à la réalisation de toute enquête que le Conseil de sécurité pourrait ouvrir, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, sur la base de la plainte reçue par le Conseil. Le Conseil de sécurité informe les États parties des résultats de l’enquête.

En annexe au texte de la Convention figure ce qui suit :

1. Le Comité consultatif d’experts s’engage à faire des constatations de fait appropriées et à fournir des avis d’experts concernant tout problème soulevé conformément au paragraphe 1 de l’article V de la présente Convention par l’État partie qui demande la convocation du Comité. emphase ajoutée

Conclusions

Nous sommes solidaires avec les peuples de Turquie et de Syrie.

A ce stade, il serait imprudent et prématuré de tirer des conclusions simplistes.

Il y a une vérité interdite. J’ai essayé de fournir un cadre d’analyse et de compréhension.

Les dégâts et les pertes humaines sont indescriptibles : la question devrait faire l’objet d’analyses, de dialogues et de débats, en référence à la Convention internationale de 1977 interdisant « l’utilisation à des fins militaires ou hostiles des techniques de modification de l’environnement ».

La Turquie et la Syrie en tant qu’« États concernés » doivent, dans un premier temps, mener leur propre enquête interne avant de la renvoyer au Comité consultatif d’experts de l’ONU et/ou au Conseil de sécurité de l’ONU.

Michel Chsossudovsky

Annexe

Source : Cette information a été fournie par l’USGS – Centre national d’information sur les tremblements de terre

Voici les sources et les notes de bas de page

ISK : Earthquake catalog of Kandilli Observatory, Bogazici University, Istanbul, fourni par NOAA/NGDC (Meyers and Von Hake), Boulder CO, 1985.

ITU : K. Ergin, U. Guclu et Z. Uz, A Catalog of Earthquakes for Turkey and Surroundings Area (11 AD to 1964 AD), Université technique d’Istanbul, Faculté de génie minier, 1967.

AFAD : Earthquake Risk Map by AFAD, Department of Disasters and Emergency Management, 2018.

NG(n) : R. Ganse et J. Nelson, Catalogue of Important Earthquakes 2000 BC – 1979 Y compris Quantitative Casualties and Damage, NOAA/NGDC Report SE-27, Boulder CO, 1981. Le nombre entre parenthèses provient de leur tableau de références, comme indiqué ci-dessous :

2 : Lomnitz, Tectonique mondiale et risque de tremblement de terre, 1974.

3 : Bath, Introduction à la sismologie, 1978.

5b : (il n’y a pas de source 5b – devrait probablement être 55 ?).

7 : Meyers et von Hake, Résumé du fichier de données sur les tremblements de terre, 1976.

51 : Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft, Carte mondiale des risques naturels, 1978.

55 : Milne, Catalogue des tremblements de terre destructeurs, 1911.

73 : Congrès américain, Grands tremblements de terre, 1888.

99 : Karnik, Sismicité de la zone européenne, 1971.

120 : Alsinawi et Galih, Sismicité historique de l’Irak, 1978.

138: Ambraseys, Moyen-Orient Une réévaluation de la sismicité, 1978.