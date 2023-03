Toute l'Ukraine sous une pluie de missiles

SUISSE

La chambre basse du Parlement suisse a voté de justesse mercredi en faveur de la réexportation d'armes de fabrication suisse à l'Ukraine mais à condition toutefois que Moscou ne s'y oppose pas.

Le texte adopté, par 98 voix contre 96 et 2 abstentions, prévoit que la réexportation d'armes suisse est possible si le Conseil de sécurité des Nations unies, où la Russie dispose d'un siège permanent et donc d'un droit de veto, déclare dans une résolution que la guerre menée par la Russie en Ukraine est contraire au droit international.

Ce scénario semble donc peu probable. Le débat sur la neutralité agite la Suisse depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. Si le pays alpin - qui ne fait pas partie de l'Union européenne - a adopté toutes les sanctions instaurées contre la Russie par Bruxelles, il s'est en revanche montré inflexible sur sa neutralité militaire.