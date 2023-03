Un système de surveillance lié à la CIA et au Mossad est discrètement installé sur l’ensemble du territoire des États-Unis

Lorsque j’ai écrit pour la première fois sur Gabriel en 2019, son conseil d’administration comprenait quatre personnes. Il s’agissait de Ram Ben-Barak, ancien directeur adjoint du Mossad et ancien directeur général du ministère israélien du Renseignement ; Yohanan Danino, ancien chef de la police de l’État d’Israël ; Kobi Mor, ancien directeur de la mission à l’étranger de l’agence de renseignement israélienne Shin Bet ; et Ryan Petty, père d’une victime de la fusillade de Parkland et ami de l’ancien gouverneur de Floride (et actuel sénateur de Floride) Rick Scott. À l’époque, Petty était le seul Américain à siéger au conseil d’administration.

Bien que les événements entraînant des pertes massives aux États-Unis soient redoutables et pourraient probablement être atténués dans une certaine mesure par des technologies telles que celles proposées par Gabriel, les liens profonds de l’entreprise avec les agences de renseignement israéliennes et américaines, qui ont cherché à utiliser ces technologies à des fins inavouées, sont une source d’inquiétude.

« Notre produit est maintenant adopté par le secteur des services bancaires et financiers et nous avons des projets pilotes avec certaines des plus grandes entreprises technologiques, les Big 5. Nous nous intéressons donc aux centres de données, aux bureaux ou campus d’entreprises, aux installations de fabrication de produits pharmaceutiques et d’autres biens essentiels… [nous protégeons] toute une série de types d’espaces différents ».

Les principaux moteurs (et constructeurs) des paradigmes de la « ville intelligente » et de « l’internet des objets » sont, bien entendu, les grandes entreprises technologiques. Il convient de noter que, bien qu’elle se présente comme une entreprise visant à contrecarrer les fusillades de masse avant et au moment où elles se produisent, Gabriel a également courtisé activement les « 5 grands » mastodontes technologiques de la Silicon Valley – Google, Amazon, Meta (anciennement Facebook), Apple et Microsoft. S’adressant au Times of Israel l’année dernière, le cofondateur de Gabriel, Yoni Sherizen, a déclaré :

Les produits de Gabriel sont notamment destinés à former un réseau équivalent à « l’internet des lieux », qui est une « spécialisation de l’internet des objets » permettant aux bâtiments d’être « instrumentalisés grâce à des capteurs, au partage de données et à l’informatique ». Gabriel vante ouvertement « l’effet de réseau » de ses produits lorsqu’ils sont installés dans plusieurs bâtiments d’une même zone, créant ainsi une « communauté sûre et connectée ». Si Gabriel considère que cet « effet de réseau » contribue à la sécurité de communautés entières, il favorise également la mise en œuvre du modèle de « ville intelligente » , qui utilise l’internet des objets et des capteurs et caméras omniprésents pour collecter des masses de données qui sont ensuite utilisées pour « gérer la fourniture de services », ces services incluant le déploiement des forces de l’ordre.

Les systèmes de Gabriel, une fois installés, offrent une surveillance complète mais invasive des zones civiles. Bien que les écoles et les centres communautaires qui sont le plus souvent la cible de Gabriel aient été sporadiquement visés par des tireurs au cours des dernières décennies, il s’agit souvent d’endroits qui ne sont traditionnellement pas intéressés par la mise en œuvre de solutions de surveillance pilotées par l’IA dans leurs locaux. Pourtant, ces lieux doivent devenir « connectés » si l’on veut que le futur paradigme de la connectivité complète entre toutes les personnes et tous les lieux (par exemple, l’internet des objets , l’internet des lieux , l’internet des corps ) devienne réalité. En effet, ce paradigme est nécessaire pour favoriser les connexions entre les mondes numérique et physique qui sont considérées comme indispensables pour inaugurer ce que l’on appelle la quatrième révolution industrielle (qui a elle-même été décrite comme la « fusion » des domaines physique et numérique).

Il est également important de noter que l’objectif de l’entreprise est d’offrir des fonctionnalités de police prédictive (c’est-à-dire de pré-crime). L’entreprise déclare ce qui suit : « À l’avenir, nous envisageons une plateforme de sécurité (une future itération des produits de Gabriel) capable d’anticiper les événements de fusillade de masse [sic] selon le comportement humain, d’identifier les menaces de fusillade de masse avant la première action et d’automatiser les alertes pour informer les victimes potentielles avant que le mal ne soit fait ». La police prédictive est depuis plusieurs années un objectif majeur des entreprises étroitement liées à la CIA et aux services de renseignement israéliens, la plus connue d’entre elles étant Palantir .

Peu d’informations supplémentaires sont disponibles sur les efforts de l’entreprise pour intégrer son système aux drones de sécurité et à la robotique. De nombreux drones de sécurité sont actuellement sur le marché pour une utilisation dans les maisons, les sites industriels et d’autres types de lieux, tout comme les robots de sécurité, tels que les « chiens » robots créés par la société Boston Dynamics, propriété de Hyundai , qui sont actuellement utilisés par certains organismes américains chargés de l’application de la loi. Cela signifie, bien sûr, que les ambitions de Gabriel à cet égard sont susceptibles de devenir réalité plus tôt que tard. Il convient toutefois de noter que les drones et les robots peuvent facilement être « améliorés » pour manier des armes mortelles . Avec la technologie de Gabriel à l’esprit, la possibilité orwellienne d’avoir une réponse entièrement automatisée à divers types d’incidents, notamment ceux résultant de la détection d’un « comportement anormal », qui pourrait inclure l’utilisation de la force meurtrière, ne semble plus aussi futuriste ou farfelue qu’elle ne l’a été par le passé.

L’une des caractéristiques du système Gabriel par rapport aux autres systèmes, selon l’entreprise, est sa forte dépendance à l’IA et à l’apprentissage automatique. Comme indiqué sur son site Web , « nous perturbons l’industrie de la sécurité en remplaçant les systèmes de sécurité hérités qui dépendent de l’interaction humaine par des systèmes automatisés qui réduisent le temps de réponse, le chaos et les coûts ». Cette « perturbation » repose en partie sur l’engagement de Gabriel en matière d’« innovation », ce qui l’a incité à intégrer ce qu’il appelle des « capacités préventives » dans sa plateforme. La société indique également qu’elle a « déjà commencé à intégrer [le système Gabriel] avec des technologies de pointe telles que la détection d’armes, les drones de sécurité, la robotique et les caméras intelligentes ».

Exemple de détection de coups de feuUn coup de feu est détecté dans le hall d’une agence bancaire. Le système Gabriel est activé, des alertes d’urgence sont instantanément envoyées avec une vidéo en direct aux forces de l’ordre, à l’équipe de sécurité et aux utilisateurs en général. Les portes sont verrouillées et des alertes sonores sont diffusées dans tout le bâtiment.Exemple de détection de comportements anormauxUn groupe de personnes rôde dans le hall du distributeur automatique de billets. Gabriel est activé en mode panique silencieuse et envoie des alertes avec une vidéo en direct au centre des opérations de sécurité et à l’équipe de sécurité sur place. Des avertissements sonores commencent à être diffusés dans le hall. La sécurité arrive pour régler la situation.https://www.gabrielprotects.com/solutions

« Un groupe de personnes traîne dans le hall du distributeur automatique de billets. Le système Gabriel est activé en mode panique silencieuse et envoie des alertes avec vidéo en direct au centre des opérations de sécurité et à l’équipe de sécurité sur place. Des avertissements sonores commencent à être diffusés dans le hall. Les services de sécurité arrivent pour nettoyer la scène ».

Comme indiqué ailleurs sur le site Web de l’entreprise, Gabriel cherche à s’étendre bien au-delà des écoles et des lieux de culte, aux magasins de détail, aux entrepôts, aux centres de données et aux banques. Dans ces autres établissements, l’entreprise met en avant ses capacités de détection des « comportements anormaux ». Un exemple, donné en référence à la manière dont ses produits pourraient être utilisés dans le secteur bancaire, présente ce qui suit comme un « exemple de détection de comportement anormal » :

La gamme de produits de Gabriel s’articule autour de son bouton panique « bouclier intelligent ». Le bouton panique peut être activé manuellement ou à distance et offre une communication bidirectionnelle, un flux vidéo en direct, une modification instantanée et une détection des coups de feu par des moyens acoustiques. Cependant, le bouton panique est destiné à être utilisé en tandem avec la suite de « détection des menaces » de la société, qui comprend des « caméras intelligentes » qui utilisent l’IA, la reconnaissance faciale et des technologies connexes pour détecter non seulement les armes, mais aussi les « bagarres » et les « comportements anormaux » des personnes dans une zone donnée. Les caméras de Gabriel et les boutons panique installés dans un établissement sont censés servir de « déclencheurs d’activation ». Le déclenchement est largement automatisé et géré par l’IA. Lorsqu’un « déclencheur d’activation » est activé, le système Gabriel passe à l’un des modes d’alerte suivants : urgence, panique, panique silencieuse et jaune (qui est le mode d’alerte pour les incidents mineurs).

Ce système soutenu par la CIA, le FBI et le Mossad étant désormais installé « gratuitement » dans tous les États-Unis, il convient de jeter un regard critique sur Gabriel et ses produits, en particulier sur la vision future de l’entreprise concernant son système de surveillance. Il n’est peut-être pas surprenant de constater qu’une grande partie de la vision de l’entreprise coïncide avec la vision des agences de renseignement qui la soutiennent : pré-crime, police robotisée et surveillance biométrique.

Si l’adoption de sa technologie de surveillance a été plus lente que prévu aux États-Unis, la situation a radicalement changé l’année dernière, lorsqu’un « philanthrope anonyme » a donné à l’entreprise un million de dollars pour commencer à installer ses produits dans les écoles, les lieux de culte et les centres communautaires de tout le pays. Ce même « philanthrope » a promis de recruter d’autres personnes pour égaler son don, dans le but ultime d’installer le système Gabriel dans « chaque synagogue, école et communauté universitaire du pays ».

Depuis sa création, Gabriel a été soutenu par « un groupe impressionnant de dirigeants », principalement « d’anciens dirigeants du Mossad, du Shin Bet (l’agence de renseignement intérieur israélienne), du FBI et de la CIA ». Ces dernières années, d’autres anciens responsables d’agences de renseignement israéliennes et américaines ont rejoint le comité consultatif de Gabriel et ont fait la promotion des produits de la société.

Lancée en 2016 en réponse à une fusillade à Tel-Aviv et à la fusillade de la boîte de nuit Pulse à Orlando, en Floride, Gabriel propose une suite de produits de surveillance pour les incidents de « sécurité et de sûreté » dans les « cibles dites douces et les espaces communautaires, notamment les écoles, les centres communautaires, les synagogues et les églises ». L’entreprise fait la noble promesse que ses produits « mettent fin aux fusillades de masse ». Selon un rapport de 2018 sur Gabriel publié dans le Jerusalem Post, on estime à 475 000 le nombre de ces « cibles douces » aux États-Unis, ce qui signifie que « le marché potentiel de Gabriel est énorme ».

Sous couvert de mettre fin aux fusillades de masse, un système de surveillance soutenu par de hauts responsables du Mossad, de la CIA et du FBI est en train d’être installé dans les écoles, les lieux de culte et d’autres lieux civils à travers le pays, en grande partie grâce au don récent d’un « philanthrope anonyme ».

Depuis lors, Gabriel a courtisé les écoles, les entreprises et d’autres institutions américaines de manière beaucoup plus agressive et a ajouté d’autres Américains à son conseil consultatif. Il s’agit notamment de Bob Pocica, ancien agent spécial du FBI, ancien directeur principal de la sécurité mondiale chez Pfizer et conseiller principal du groupe Chertoff (comme l’ancien chef du Département de la Sécurité intérieure, Michael Chertoff), et de Don Hepburn, ancien cadre de la CIA pendant 26 ans ainsi qu’ancien directeur adjoint du FBI. Menachem Pakman, qui a travaillé pendant plus de 30 ans comme cadre supérieur au cabinet du Premier ministre israélien et qui est un expert en matière de « renseignement, de sécurité et de lutte contre le terrorisme », a également été ajouté à la liste.

S’il est certainement possible que ces nombreux anciens responsables des services de renseignement américains et israéliens n’aient aucune arrière-pensée en conseillant Gabriel, il est important de noter que les dirigeants des services de renseignement militaires israéliens et du Mossad ne voient pas les choses de la même manière. Comme je l’ai détaillé dans plusieurs rapports précédents, la société israélienne Calcalist Tech a publié un rapport en 2019 qui note que « depuis 2012, les projets liés à la cybernétique et au renseignement qui étaient auparavant menés en interne par l’armée israélienne et les principales armes de renseignement d’Israël sont transférés à des entreprises qui, dans certains cas, ont été construites dans ce but précis ». L’article précise ensuite que :

« Dans certains cas, les responsables de projets de développement au sein de l’armée et des services de renseignement israéliens ont été encouragés à créer leurs propres sociétés qui ont ensuite repris le projet [militaire et/ou de renseignement] ».

On ne sait pas exactement pourquoi le renseignement militaire israélien et d’autres agences de renseignement ont décidé de commencer à externaliser leurs opérations en 2012, bien que Calcalist Tech suggère que le raisonnement était lié à la différence de salaires entre le secteur privé et le secteur public, les salaires étant beaucoup plus élevés dans le premier. Cependant, 2012 a également été l’année où le gestionnaire de fonds spéculatif américain Paul Singer – avec le conseiller économique de longue date de Benyamin Netanyahou et ancien président du Conseil économique national israélien, Eugene Kandel – a décidé de créer Start-Up Nation Central (SUNC).

Comme je l’ai précédemment rapporté pour MintPress News, SUNC a été fondée dans le cadre d’un effort délibéré du gouvernement israélien pour contrer le mouvement non-violent Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) et pour faire d’Israël la « cyber-puissance » mondiale dominante. Cette politique vise à accroître le pouvoir diplomatique d’Israël et à saper spécifiquement le mouvement BDS ainsi que tout effort national ou international visant à tenir le gouvernement israélien pour responsable des crimes de guerre et des violations du droit international à l’égard des Palestiniens. L’objectif est de faire en sorte que les autres pays deviennent si dépendants des entreprises israéliennes, et plus particulièrement des entreprises technologiques, qu’ils soient incapables de contester efficacement la politique intérieure ou étrangère d’Israël.

En 2018, Mark Levin, animateur de Fox News, a demandé à Netanyahou si la forte croissance observée ces dernières années dans le secteur technologique israélien, en particulier dans les start-ups technologiques, faisait partie du plan de Netanyahou. Netanyahou a répondu : « C’est tout à fait mon plan… Il s’agit d’une politique très délibérée ». Il a ensuite ajouté qu’« Israël disposait de technologies parce que l’armée, en particulier les services de renseignement militaire, produisait beaucoup de capacités. Ces jeunes hommes et femmes incroyablement doués qui sortent de l’armée ou du Mossad veulent créer leur propre entreprise ».

Un an plus tard, Netanyahou a de nouveau exposé cette politique lors de la conférence Cybertech 2019 à Tel-Aviv, où il a déclaré que l’émergence d’Israël comme l’une des cinq premières « cyberpuissances » avait « nécessité de permettre à cette combinaison de renseignements militaires, d’universités et d’industries de converger en un seul endroit » et que cela nécessitait en outre de permettre « aux diplômés de nos unités militaires et de renseignement de fusionner dans des entreprises avec des partenaires locaux et des partenaires étrangers ».

Cette fusion du « renseignement militaire, du monde universitaire et de l’industrie » a également été ouvertement reconnue par l’ancien directeur du Mossad, Tamir Pardo, qui a déclaré en 2017 que « tout le monde » dans le secteur israélien de la cybertechnologie est un « ancien élève » soit du renseignement israélien, comme le Mossad, soit du renseignement militaire israélien, comme l’unité 8200 (l’équivalent israélien de l’Agence nationale de sécurité, ou NSA). Pardo est même allé jusqu’à dire que le Mossad lui-même est « comme une start-up ».

Pardo est bien placé pour savoir. Après avoir quitté son poste de directeur du Mossad en 2016, il a plongé directement dans le monde des start-ups technologiques israéliennes, devenant président de Sepio Systems, dont les deux PDG sont d’anciens officiers de l’Unité 8200. Le comité consultatif de Sepio Systems comprend l’ancien responsable de la sécurité des informations de la CIA, Robert Bigman, et l’ancien chef du Bureau national israélien du cyberespace et vétéran du renseignement militaire israélien, Rami Efrati. Les logiciels de cybersécurité de Sepio Systems ont été adoptés par plusieurs banques, sociétés de télécommunications et compagnies d’assurance, notamment aux États-Unis et au Brésil.

Maintenant que nous avons établi que de nombreuses entreprises israéliennes spécialisées dans la technologie sont connues pour servir de façade aux services de renseignement, la question se pose de savoir si Gabriel est l’une d’entre elles. Bien qu’il soit difficile de le savoir avec certitude, plusieurs entreprises qui ont été révélées comme des façades, telles que Carbyne, liée à Jeffrey Epstein et Ehud Barak, ont été impliquées dans la création et la mise en œuvre de la structure nécessaire à une approche « précrime » de l’application de la loi aux États-Unis. La vision de Gabriel d’un système entièrement automatisé qui peut utiliser l’analyse prédictive du comportement humain pour arrêter les crimes avant qu’ils ne se produisent est étrangement similaire à la même vision épousée par Carbyne avant que ses liens avec Epstein et les services de renseignement israéliens ne soient révélés très publiquement en 2019.

L’utilisation du « pré-crime », telle qu’elle est décrite dans les épopées de science-fiction comme « The Minority Report » de Phillip K. Dick, a des implications profondément troublantes pour la société, les libertés civiles et l’avenir du maintien de l’ordre. Comme le note le British Journal of Criminology, « le pré-crime lie les actions coercitives de l’État à la suspicion sans qu’il soit nécessaire d’inculper, de poursuivre ou de condamner » et s’inscrit dans une tendance plus large « à l’intégration de la sécurité nationale [par exemple, les agences de renseignement] dans la justice pénale ». En effet, comme je l’ai noté dans mon travail depuis de nombreuses années, les agences de renseignement américaines et israéliennes, en particulier leurs composantes les plus néfastes, ont été secrètement les moteurs des protocoles de « pré-crime » destinés à éliminer la dissidence publique depuis les années 1980, si ce n’est même plus tôt.

• https://reseauinternational.net/comment-la-cia-le-mossad-et-le-reseau-epstein-exploitent-les-fusillades-de-masse-pour-creer-un-cauchemar-orwellien

Ces premiers systèmes de « pré-crime », comme ceux qui sont en cours d’élaboration aujourd’hui, dépendent depuis longtemps de la technologie et de la surveillance de masse pour établir le profil des dissidents potentiels. Le logiciel clé de ces premières versions était le logiciel PROMIS, qui a été volé par des agents des services de renseignement israéliens en collaboration avec le Département américain de la Justice et qui a été utilisé pour établir des profils et suivre des personnes ainsi que des flux d’argent aux États-Unis et au-delà. Les responsables américains de la sécurité nationale impliqués dans le scandale Iran-Contra ont utilisé PROMIS pour créer la base de données « Main Core », encore utilisée aujourd’hui, qui répertorie les Américains jugés « dangereux » en cas d’« urgence nationale » vaguement définie qui pourrait menacer la « continuité du gouvernement ». Comme je l’ai déjà indiqué, les services de renseignement israéliens ont joué un rôle essentiel dans l’élaboration de Main Core.

Aujourd’hui, le pré-crime est déjà là, bien qu’il soit actuellement réservé à des cas particuliers et non à l’approche principale des forces de l’ordre américaines. En 2019, le procureur général de l’époque, William Barr, a officiellement adopté le pré-crime en tant que politique du Département de la Justice par le biais d’un programme appelé DEEP (Disruption and Early Engagement Program). Depuis lors, le cadre de la guerre contre le terrorisme intérieur de l’administration Biden repose en grande partie sur le pré-crime et vise à reprendre le flambeau là où Barr l’a laissé. Pour disposer d’un système efficace de prévention de la criminalité, il faut disposer de l’infrastructure nécessaire. Cette infrastructure est actuellement fournie par plusieurs entreprises ayant des liens manifestes avec les services de renseignement, telles que Mark43, Carbyne et Gabriel.

• https://reseauinternational.net/qui-est-un-terroriste-dans-les-etats-unis-de-biden

Cependant, alors que Mark43 et Carbyne ciblent respectivement les forces de l’ordre et les services d’urgence, Gabriel installe l’infrastructure nécessaire au pré-crime directement dans les lieux d’affaires, de loisirs, d’apprentissage et de culte. Ses cibles – les écoles, les lieux de culte et les centres communautaires – sont des endroits qui, normalement, n’achèteraient pas une technologie aussi invasive. Pourtant, le marketing de Gabriel, axé sur la peur et les fusillades de masse (qui reflète notamment les propres efforts de marketing de Carbyne), a incité certains à y adhérer.

C’est le cas du « philanthrope anonyme » mentionné au début de cet article. Selon les rapports, ce « philanthrope anonyme » fournit l’argent nécessaire pour placer « gratuitement » les produits de Gabriel dans les écoles, les lieux de culte et les campus à travers les États-Unis. Comme l’indique le média israélien No Camels, Sherizen a déclaré que « l’objectif du philanthrope est de couvrir toutes les écoles et les synagogues et de faire en sorte que tout le monde soit sur la même plateforme », ce qui est une aubaine pour « l’effet de réseau » de Gabriel et ses ambitions pré-crime plus larges.

L’anonymat de ce « philanthrope » est remarquable, car le terme « philanthrope » a été utilisé pour blanchir la réputation d’hommes d’affaires notoirement corrompus et égoïstes depuis des générations. Si l’on se souvient de l’affaire Jeffrey Epstein, le pédophile lié aux services de renseignement a été largement salué comme un « philanthrope » avant que ses activités secrètes et illicites ne soient plus largement connues. On peut également se demander quel genre de « philanthrope » voudrait que chaque école du pays soit dotée d’une infrastructure de surveillance pré-crime. L’histoire fournie par le cofondateur de Gabriel pourrait facilement être une couverture pour les mêmes agences de renseignement qui soutiennent Gabriel et les entreprises apparentées, et nous ferions bien de mieux examiner la technologie utilisée pour étudier et surveiller nos enfants et nos communautés.

source : Unlimited Hangout

traduction Réseau International