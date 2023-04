Comment les gouvernements utilisent les crises mondiales pour asseoir leur domination

Doug Casey : Il est logique que Rahm Emanuel, un apparatchik véreux d’Obama, ait volé cette phrase à Churchill. Mais la déclaration est tout à fait correcte, quelle qu’en soit la source. Le gouvernement vit de la crise. Comme l’a dit Randolph Bourne, « la guerre est la santé de l’État », et il n’y a pas de crise plus importante qu’une guerre. Mais n’importe quel type de crise peut fonctionner.

C’est à ce moment-là que lui et d’autres dirigeants se sont réunis pour former les Nations unies, qu’ils n’auraient probablement pas pu créer sans la crise de la Seconde Guerre mondiale.

Chaque fois qu’il y a une crise – qu’elle soit militaire, politique, économique, financière ou sociale – la foule réclame des dirigeants forts pour l’embrasser et l’améliorer.

Cela fait parfaitement l’affaire des personnes qui travaillent pour l’État. En ce qui me concerne, il s’agit d’un défaut psychologique de l’être humain, qui découle du fait que nous sommes des animaux de meute.

Les animaux de meute veulent des chefs.

Je ne sais pas trop comment résoudre ce problème, si ce n’est en délégitimant l’idée de l’État et en la désamorçant autant que possible. Et cesser d’encenser, voire d’apothéoser, ses employés. Mais tant que l’État existera, sa principale raison d’être sera de rechercher les crises. Les crises profitent à l’État en tant qu’institution, mais aussi aux personnes qui travaillent pour lui.

International Man : L’hystérie du COVID a porté le concept cynique de « ne jamais laisser une crise se perdre » à un tout autre niveau. Jamais auparavant les édits d’une institution mondiale non responsable comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’avaient affecté autant de personnes de manière aussi radicale.

Il semble que le citoyen moyen doive s’inquiéter non seulement des bureaucrates locaux et fédéraux qui affectent son bien-être, mais aussi des bureaucrates mondiaux.

Quel est votre point de vue à ce sujet ?

Doug Casey : Au cours du siècle dernier, la portée de l’État est passée d’un niveau local à un niveau national et maintenant à un niveau international. C’est la raison d’être du concept de mondialisation.

La bonne nouvelle, c’est que plus les choses deviennent grandes et complexes – y compris le mouvement vers le mondialisme – plus elles deviennent inefficaces, corrompues et difficiles à gérer. Il se peut donc que l’idée du mondialisme devienne suffisamment grande pour s’autodétruire.

En attendant, les ONG (organisations non gouvernementales) comptent parmi les larbins les plus efficaces du mondialisme et de l’État. Elles sont généralement soutenues par des dons privés, souvent dans le cadre d’une planification successorale. Lorsque les gens meurent, ils veulent souvent faire quelque chose pour le bien de l’humanité. C’est une émotion compréhensible, bien que la charité cause généralement au moins autant de problèmes qu’elle n’en résout. Je l’ai expliqué dans une conversation précédente. Les riches veulent surtout donner un signal de vertu, car la société actuelle les culpabilise à cause de leur argent. De plus, ils veulent naturellement être à l’abri des impôts. Ils donnent donc de l’argent à toutes sortes d’ONG. Il y en a des milliers.

Les ONG ont presque toutes une philosophie collectiviste et étatiste et ont des programmes politiques forts, bien qu’elles déguisent des objectifs ouvertement politiques avec une rhétorique « bienveillante ». Qui pourrait s’opposer à la promotion de la paix dans le monde ou à la lutte contre la pauvreté ? Cependant, nombre d’entre elles se résument à des escroqueries, peu accomplissent quoi que ce soit de significatif et elles travaillent presque toutes en étroite collaboration avec le gouvernement. Peu d’entre elles produisent autre chose que des publicités, des campagnes de lobbying et des revenus importants pour leurs initiés.

Les penseurs critiques peuvent contribuer à couper l’herbe sous le pied des ONG en ne leur donnant jamais un centime et en remettant en question leurs actions.

En parlant de mondialisation, d’ONG et de tendance à un gouvernement mondial, je dois mentionner que les passeports-vaccinaux constituent un pas certain dans cette direction. Il ne fait aucun doute qu’une organisation des Nations unies sera créée pour normaliser les passeports vaccinaux car, à l’heure actuelle, il existe une myriade de passeports vaccinaux délivrés par divers gouvernements sur la base de critères différents et sous des formes différentes.

Un certificat de vaccination accepté au niveau international équivaudra à un passeport gouvernemental mondial. Il sera probablement lié à une cote de crédit social telle que celle utilisée par la Chine. Naturellement, il sera lié au compte de monnaie numérique de chacun auprès de la banque centrale. Il deviendra un document d’identité international, de la même manière que les permis de conduire sont en fait des passeports internes aux États-Unis. Sans ce document, vous ne serez personne et vous ne ferez rien.

International Man : Il semble que le changement climatique soit la prochaine crise du jour.

Compte tenu des tendances que nous avons évoquées, comment voyez-vous les gouvernements tirer parti de cette prétendue crise ?

Doug Casey : Le réchauffement de la planète, ou changement climatique, est une excellente forme de contrôle, peut-être même meilleure qu’un virus. Les gens sont terrifiés et croient qu’ils sont sur le point de détruire la planète elle-même. La peur est un moyen infaillible de contrôler les masses. C’est amusant, en fait. « Les masses » est un terme que les marxistes-léninistes affectionnent particulièrement.

Le gouvernement est toujours présenté comme l’ami du « peuple », de « notre démocratie » ou des « masses ». Il est présenté comme le sauveur noble, sage et avant-gardiste qui « intervient » pour arrêter les mauvais producteurs.

C’est l’un des nombreux mèmes erronés et terriblement destructeurs qui hantent la terre aujourd’hui comme des spectres. La croyance croissante dans le gouvernement comme solution magique aux problèmes a pour effet de diminuer le niveau de vie de la personne moyenne et de créer toutes sortes de distorsions dans la société. Elle a transformé l’étude de l’économie en une pseudo-science et ses incursions dans la science discréditent l’idée même de science.

En fait, les deux grandes hystéries qui frappent le monde sont toutes deux centrées sur l’implication de l’État dans la science – ou du moins dans le scientisme. L’une est le COVID, une grippe relativement banale qui a pris des proportions démesurées. L’autre est le réchauffement climatique anthropique (RCA), récemment rebaptisé « changement climatique ».

À mon avis, les deux finiront par être démystifiés et discrédités. Malheureusement, si vous allez à l’encontre de l’une ou l’autre de ces thèses, vous serez annulé, licencié et/ou ostracisé.

Cela ressemble beaucoup à ce qui est arrivé à Galilée lorsqu’il s’est opposé à la sagesse dominante du Moyen-Âge. Bien sûr, la classe dirigeante ne brûle plus vraiment les livres, mais seulement parce que les livres sont aujourd’hui essentiellement électroniques. Ces attitudes apparaissent constamment sur des sites comme Google et Twitter.

Il y a de fortes chances que ces personnes discréditent l’idée même de science parce qu’elles se sont enveloppées du voile de la science ou, plus précisément, de ce que l’on appelle « la science ». Ils sont en train de créer quelque chose de bien plus grave qu’un simple désastre économique.

International Man : Beaucoup de gens considèrent le gouvernement comme une sorte d’organisation bienveillante et magique.

C’est cette attitude qui aide les politiciens à profiter des crises pour faire avancer leur contrôle, car beaucoup de gens supposent que le gouvernement agit de bonne foi.

Que faudra-t-il pour sortir le citoyen moyen de cette hypnose ?

Doug Casey : Il est vrai que de nombreuses personnes considèrent le gouvernement comme une sorte d’organisation magique bienveillante. Cette attitude aide les hommes politiques à progresser ; on suppose qu’ils sont de bonne foi.

Que faudra-t-il donc pour que le citoyen moyen sorte de cette hypnose ? Où est la pilule rouge quand le monde en a besoin ?

Lorsqu’un hypnotiseur s’approche d’une foule, il sait que certaines personnes sont beaucoup plus susceptibles d’être hypnotisées que d’autres. C’est un défaut de la psychologie humaine qui est particulièrement vrai dans le monde politique. Certaines personnes sont beaucoup plus susceptibles d’être hypnotisées par la politique et l’idée de gouvernement que d’autres. Les exceptions sont les penseurs critiques et indépendants, qui sont toujours une minorité – et il est toujours dangereux d’être dans la minorité.

Que pouvons-nous faire à ce sujet ? Oubliez la violence. Elle fait leur jeu. Présenter des arguments contre l’idée de l’État. Promouvoir l’idée de la pensée critique. Exposez la politique comme une hypnose de masse. Soulignez qu’il n’y a absolument rien que le gouvernement puisse faire que le marché ne puisse faire – du moins rien de bon.

Il y a des choses que le gouvernement fait qui lui sont propres, comme les impôts, les confiscations, les guerres, les pogroms, les systèmes pénitentiaires, les réglementations et la police secrète. Ces choses sont l’essence même du gouvernement et sont contraires au marché libre.

Je pense qu’il est important, par exemple, de souligner qu’au cours de l’histoire, les responsables gouvernementaux les plus célèbres sont en fait des meurtriers de masse et des criminels. Ils ne sont pas bienveillants.

Regardez les dirigeants célèbres – les pharaons, Alexandre, César, Gengis Khan, Louis XIV, Staline, Hitler, Mao, Pol Pot. Certains sont considérés comme bons, d’autres comme mauvais, mais tous étaient des meurtriers de masse. L’un de nos récents présidents est-il vraiment meilleur ? Ce qui s’est passé en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Liban et dans bien d’autres endroits – sans même compter la Corée et le Viêt Nam – devrait amener les responsables à être jugés, et probablement pendus. Nuremberg a donné le bon exemple.

Il est important d’attirer constamment l’attention des gens sur les crimes de l’État et de ses sous-fifres. L’anti-propagande est un vaccin contre l’hypnose de masse. Cette déclaration prouve que je ne suis pas anti-vaccin en soi.

International Man : Y a-t-il des bonnes nouvelles ou des raisons d’être optimiste malgré toutes les mauvaises nouvelles ?

Doug Casey : La mauvaise nouvelle, c’est que l’État est plus grand et plus puissant que jamais. L’institution a évolué et est devenue plus intelligente. Elle est plus que jamais capable d’étendre ses tentacules sur tout, y compris dans les épisodes récents avec les nazis et les communistes.

La bonne nouvelle, c’est qu’elle arrive au stade du dysfonctionnement. Peut-être que les crises majeures actuelles se retourneront contre nous et s’autodétruiront. Avec un peu de chance, l’État-nation sera remplacé par un phénomène volontaire, comme les phyles, ou peut-être par la montée d’une structure parallèle dans le cadre actuel.

Les crises peuvent être réelles, comme l’effondrement économique imminent, ou fabriquées, comme le COVID et le RCA. Les crises serviront toujours d’excuses à l’expansion de l’État, mais peut-être ont-ils surjoué leur main cette fois-ci.

J’aimerais que l’État disparaisse, bien sûr, mais vu la façon dont le monde fonctionne, la prochaine étape pourrait être le chaos, qui suit souvent la crise.

Traduction d’International Man par Aube Digitale