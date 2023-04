François Hollande piégé par deux humoristes russes:, admet que les accords de Minsk étaient “une ruse de l’Otan”

Le 8 février 2023, François Hollande s’est entretenu durant une quinzaine de minutes avec ce qu'il pensait être Petro Porochenko, l’ancien président ukrainien. Le Français ne s’est néanmoins pas rendu compte que deux humoristes russes, ‘Vovan’ et ‘Lexus’, se cachaient derrière ce canular. “Je ne savais pas du tout que c’était une manipulation. (La prise de contact) est passée par une personne qui s’est présentée comme le directeur de cabinet de Porochenko. On a vérifié que c’était bien lui, on n’avait pas de raison de se douter de quoi que ce soit”, a-t-il expliqué à nos confrères de CheckNews. Les deux Russes auraient réalisé cette supercherie grâce à la technologie de “deepfake”.