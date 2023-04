L’extrême brutalité de l’occupation israélienne : les images choquantes à l’intérieur de la mosquée Al-Aqsa

Ce sont des images terribles et révoltantes… La police israélienne a attaqué et arrêté des fidèles palestiniens lors d’un raid ultra violent dans leur propre lieu de culte à la mosquée Al-Aqsa, dans la partie occupée de Jérusalem-Est. Utilisant des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes, causant des blessures par suffocation aux fidèles, ainsi que des coups de matraque et de fusil. Comment peut-on tolérer de telles atrocités ? La Croix-Rouge palestinienne a signalé qu’il y avait 12 blessés, dont trois ont été transférés à l’hôpital. Des images qui rappellent les violences que subissent les manifestants Français par les CRS et autres Brav-m.

Le Média en 4-4-2.