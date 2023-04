L'OMC prévient, les prix mondiaux des denrées alimentaires risquent de s'envoler

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) estime que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 18 % l'année dernière, dont 21 % pour les céréales, dans son rapport sur les perspectives du commerce mondial publié mercredi.

Selon l'organisation commerciale, les prix des engrais ont connu une augmentation encore plus importante, de 63 % en glissement annuel. L'OMC note qu'en théorie, l'augmentation du coût des denrées alimentaires "devrait encourager l'accroissement de la production agricole, ce qui se traduirait par une plus grande disponibilité et des prix plus bas pour les denrées alimentaires à l'avenir", mais elle avertit que l'augmentation du coût des engrais pourrait entraîner une réduction des rendements des cultures et, en fin de compte, de nouvelles flambées des prix.

L'organisation a également noté que les prix des denrées alimentaires ont fortement fluctué en 2022, faisant d'abord un bond de 19 % entre janvier et mai, à la suite du début de l'opération militaire russe en Ukraine, puis chutant de 15 % entre mai et décembre.

Dans l'ensemble, si "les approvisionnements alimentaires mondiaux sont moins précaires que beaucoup ne l'avaient craint" en liaison avec la crise ukrainienne, ils "restent une source de préoccupation", a averti l'OMC. Selon ses calculs, le volume des échanges mondiaux de blé, par exemple, a diminué d'environ 7,5 % depuis 2021, ce qui laisse "peu de marge d'erreur si un grand producteur subit une mauvaise récolte ou une catastrophe naturelle liée au climat".

Mercredi, la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a appelé les économies développées à être vigilantes face aux signes de la crise alimentaire qui provoquent la faim dans les pays plus pauvres. Elle a réitéré ses appels antérieurs en faveur de la levée des restrictions à l'exportation de denrées alimentaires et d'engrais, notant qu'à compter d'avril 2023, quelque 67 pays appliqueront de telles restrictions. Elle a également prévenu que le commerce mondial risquait de "rester sous la pression de facteurs externes en 2023". Selon elle, ces facteurs comprennent la crise en Ukraine et d'autres tensions géopolitiques, l'inflation et l'impact du resserrement de la politique monétaire.

RT