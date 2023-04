La Banque mondiale et la Banque des BRICS ont de nouveaux dirigeants et des perspectives différentes

Encore un exemple de ces deux mondes en train de se constituer, l’un adoubé par les USA à cause de ses liens avec la finance internationale et forcement citoyen américain pour la Banque mondiale, européen pour le FMI, l’autre celui des BRICS. Dilma Roussef dirige la banque des BRICS et Lula propose sa médiation dans l’affrontement ukrainien. Le président brésilien Lula est attendu lundi à Pékin pour une visite de cinq jours. L’ancien syndicaliste de l’industrie automobile brésilienne sera accompagné d’une délégation de plus de 200 hommes d’affaires. Il pourrait annoncer un accord très symbolique qui permettrait au constructeur chinois BYD de reprendre une ancienne usine américaine Ford installée à Bahia avec la capacité de produire 300 000 véhicules par an. Et tandis que cet autre monde est en train de naitre, les forces politiques françaises jouent à des pratiques de couloir et se font la peau entre eux sans songer à bénéficier de l’intelligence politique du peuple français qui lui a compris deux choses essentielles, la première étant que son salaire, ses droits sociaux ne sont pour rien dans l’inflation, la seconde que la guerre n’est en rien un sauvetage de la démocratie mais bien une manière de le plumer un peu plus.

Danielle Bleitrach

par Vijay Prashad

Fin février 2023, le président américain Joe Biden a annoncé que les États-Unis avaient nommé Ajay Banga à la tête de la Banque mondiale, créée en 1944. Il n’y aura pas d’autres candidats officiels pour ce poste puisque, par convention, le candidat américain est automatiquement sélectionné pour le poste. Cela a été le cas pour les 13 présidents précédents de la Banque mondiale – la seule exception était la présidente par intérim Kristalina Georgieva de Bulgarie, qui a occupé le poste pendant deux mois en 2019. Dans l’histoire officielle du Fonds monétaire international (FMI), J. Keith Horsefield a écrit que les autorités américaines « considéraient que la Banque devrait être dirigée par un citoyen américain pour gagner la confiance de la communauté bancaire, et qu’il serait impossible de nommer des citoyens américains à la tête de la Banque et du Fonds ». Par une convention antidémocratique, donc, le chef de la Banque mondiale devait être un citoyen américain et le chef du FMI devait être un ressortissant européen (Georgieva est actuellement la directrice générale du FMI). Par conséquent, la nomination de Banga par Biden garantit son ascension au poste.

Un mois plus tard, le Conseil des gouverneurs de la Nouvelle Banque de Développement – qui comprend des représentants du Brésil, de la Chine, de l’Inde, de la Russie et de l’Afrique du Sud (les pays BRICS) ainsi qu’une personne pour représenter le Bangladesh, l’Égypte et les Émirats arabes unis – a élu l’ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff, à la tête de la NDB, connue sous le nom de Banque des BRICS. La banque BRICS, dont il a été question pour la première fois en 2012, a commencé à fonctionner en 2016 lorsqu’elle a émis ses premières obligations financières vertes. Il n’y a eu que trois directeurs généraux de la Banque BRICS – le premier d’Inde (K.V. Kamath) et ensuite les deux suivants du Brésil (Marcos Prado Troyjo et maintenant Rousseff pour terminer le mandat de Troyjo). Le président de la Banque des BRICS sera élu parmi ses membres, et non d’un seul pays.

Banga viendra à la Banque mondiale, dont le bureau est à Washington, DC, du monde des sociétés internationales. Il a passé toute sa carrière dans ces multinationales, de ses débuts en Inde chez Nestlé à sa carrière internationale ultérieure chez Citigroup et Mastercard. Plus récemment, Banga était à la tête de la Chambre de commerce internationale, un « dirigeant » de sociétés multinationales fondé en 1919 et basé à Paris, en France. Comme le dit Banga, pendant son séjour chez Citigroup, il a dirigé sa division de microfinance et, pendant son séjour chez Mastercard, il a pris diverses promesses concernant l’environnement. Néanmoins, il n’a aucune expérience dans le monde du financement du développement et de l’investissement. Il a déclaré au Financial Times qu’il se tournerait vers le secteur privé pour obtenir des fonds et des idées. Son curriculum vitae n’est pas sans rappeler celui de la plupart des personnes nommées par les États-Unis à la tête de la Banque mondiale. Le premier président de la Banque mondiale était Eugene Meyer, qui a construit la multinationale chimique Allied Chemical and Dye Corporation (plus tard Honeywell) et qui possédait le Washington Post. Lui non plus n’avait aucune expérience directe de l’éradication de la pauvreté ou de la construction d’infrastructures publiques. C’est par l’intermédiaire de la Banque mondiale que les États-Unis ont poussé un programme de privatisation des institutions publiques. Des hommes comme Banga ont fait partie intégrante de la réalisation de ce programme.

Dilma Rousseff, quant à elle, arrive à la banque des BRICS avec un CV différent. Sa carrière politique a commencé dans la lutte démocratique contre la dictature militaire de 21 ans (1964-1985) infligée au Brésil par les États-Unis et leurs alliés. Pendant les deux mandats de Lula da Silva en tant que président (2003-2011), Dilma Rousseff a été ministre et chef de cabinet. Elle a pris en charge le Programa de Aceleração do Crescimento (Programme d’accélération de la croissance) ou PAC, qui organisait le travail de lutte contre la pauvreté du gouvernement. En raison de son travail dans l’éradication de la pauvreté, Dilma est devenue populairement connue sous le nom de « mãe do PAC » (mère de PAC). Une étude de la Banque mondiale de 2015 a montré que le Brésil avait « réussi à réduire considérablement la pauvreté au cours de la dernière décennie » ; L’extrême pauvreté est passée de 10% en 2001 à 4% en 2013. « Environ 25 millions de Brésiliens ont échappé à une pauvreté extrême ou modérée », indique le rapport. Cette réduction de la pauvreté n’est pas le résultat de la privatisation, mais de deux programmes gouvernementaux élaborés et mis en place par Lula et Dilma : Bolsa Família (le régime d’allocations familiales) et Brasil sem Misería (le plan Brésil sans extrême pauvreté, qui a aidé les familles à trouver un emploi et construit des infrastructures telles que des écoles, l’eau courante et des réseaux d’égouts dans les zones à faible revenu). Dilma Rousseff apporte son expérience dans ces programmes, dont les bénéfices ont été inversés sous ses successeurs (Michel Temer et Jair Bolsonaro).

Banga, qui provient des marchés de capitaux internationaux, gérera le portefeuille d’investissements nets de la Banque mondiale de 82,1 milliards de dollars en juin 2022. Il y aura une attention considérable au travail de la Banque mondiale, dont le pouvoir est exploité par l’autorité de Washington et par son travail avec les pratiques de prêt d’austérité de la dette du Fonds monétaire international. En réponse aux pratiques d’austérité de la dette du FMI et de la Banque mondiale, les pays BRICS – lorsque Dilma était président du Brésil (2011-2016) – ont mis en place des institutions telles que le Contingent Reserve Arrangement (comme alternative au FMI avec un corpus de 100 milliards de dollars) et la Nouvelle Banque de développement (comme alternative à la Banque mondiale, avec 100 milliards de dollars supplémentaires comme capital autorisé initial). Ces nouvelles institutions cherchent à financer le développement par le biais d’une nouvelle politique de développement qui n’impose pas l’austérité aux pays les plus pauvres, mais qui est guidée par le principe de l’éradication de la pauvreté. La Banque des BRICS est une institution jeune comparée à la Banque mondiale, mais elle dispose de ressources financières considérables et devra faire preuve d’innovation pour fournir une assistance qui ne conduise pas à une dette endémique. Il reste à voir si le nouveau réseau de think tanks des BRICS pour la finance sera en mesure de rompre avec l’orthodoxie du FMI.

Dilma Rousseff a présidé sa première réunion de la banque BRICS le 28 mars. M. Banga sera probablement nommé lors de la réunion de la Banque mondiale et du FMI à la mi-avril.

source : Asia Times via Histoire et Société