La reine des confinements de la Nouvelle-Zélande devient la reine de la censure du web

Vous vous souvenez de la folle ex-Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, qui, de manière plus ou moins subtile (voire totale), a forcé les Néo-Zélandais à suivre les mesures draconiennes et non scientifiques de confinements du « Zéro covid » ?

Aujourd’hui, après une démission déchirante , la « fasciste du covid » est devenue une dictatrice du web et sera chargée de « lutter contre l’extrémisme en ligne ».

L’acolyte du FEM s’est également montrée inflexible quant à l’élimination des récits non approuvés qui remettaient en question la sécurité ou l’efficacité des vaccins, des masques, des confinements ou d’autres obligations gouvernementales.

Comme le rapporte Breitbart ;

Jacinda Ardern, qui a démissionné de son poste de premier ministre de Nouvelle-Zélande en janvier, commencera ce mois-ci à jouer un rôle non rémunéré dans la lutte contre l’extrémisme en ligne. Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins, qui a succédé à Mme Ardern à la tête du pays, a annoncé mardi qu’il avait nommé Ardern envoyée spéciale pour l’appel de Christchurch. Hipkins a indiqué qu’Ardern prendrait ses fonctions à temps partiel ce mois-ci, juste après avoir quitté le Parlement, et qu’elle avait refusé d’accepter une quelconque rémunération. Il a ajouté que le rôle serait réexaminé à la fin de l’année.

L’objectif déclaré de l’organisation est d’éliminer « les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne » en établissant des partenariats avec les gouvernements et les entreprises technologiques, notamment Meta, la société mère de Facebook, Amazon, Google, Microsoft, YouTube, Zoom et Twitter. Le groupe affirme avoir réussi à développer des systèmes de sécurité en ligne.

« L’appel de Christchurch est une priorité de politique étrangère pour le gouvernement et Jacinda Ardern est particulièrement bien placée pour continuer à faire avancer l’objectif d’élimination des contenus extrémistes violents en ligne », a déclaré Hipkins, à qui Ardern rendra compte directement.

Bien entendu, Jacinda Ardern travaille sur ce dossier depuis un certain temps déjà.

Le premier ministre néo-zélandais appelle à un système de censure mondial

Et bien sûr, il s’agit d’une tendance…

Il est désormais clair que les chefs d’État du monde entier, des États-Unis au Canada en passant par la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande, collaborent pour censurer leurs opposants politiques, mentir au public et réprimer la liberté d’expression, tout cela au nom de la lutte contre la « désinformation », l' »extrémisme » et la « haine ». Aux États-Unis, l’administration du président Joe Biden a proposé un « Conseil de gouvernance de la désinformation » et a été surprise en train de faire pression sur Facebook pour qu’il censure les informations exactes sur les vaccins contre le covid.

Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau finance des prestataires gouvernementaux pour exiger la censure des plateformes de médias sociaux et est sur le point d’adopter une nouvelle loi qui étendrait la censure gouvernementale de la liberté d’expression en ligne.

En Nouvelle-Zélande, la Première ministre sortante Jacinda Arden a annoncé qu’elle se concentrerait désormais sur la lutte contre « l’extrémisme » en ligne. Il y a une tendance. Ceux qui appellent à la censure de la « mésinformation » la propagent. Ceux qui condamnent l' »extrémisme » exigent des politiques extrêmes. Et ceux qui dénoncent la « haine » sont remplis de mépris pour leurs ennemis politiques. (…) Lorsqu’on écoute leurs discours aux Nations unies, qu’on lit leurs rapports et leurs courriels, il est clair que les dirigeants du complexe industriel de la censure mènent une « opération d’influence », comme celle que l’armée américaine a menée à l’étranger pendant des décennies. Les gouvernements financent des prestataires tiers, par exemple des « groupes de réflexion », pour dénigrer leurs ennemis en les qualifiant de « théoriciens du complot » qui « répandent la haine » et causent des « dommages réels », afin de pouvoir les censurer et les discréditer. -Public

C’est un choc, nous le savons. Nous sommes sûrs que Klaus est content.

Source AD