Le Dalai Lama embrasse sur la bouche un enfant et lui demande...de sucer sa langue

L'enfant avait simplement demandé à lui faire un câlin (comme il le ferait à une mascotte dans un parc d'attraction sans doute) mais ce vieux pédo en a profité pour l'embrasser sur la bouche. Pire, après un long regard pervers, il remet ça et lui demande "et suce ma langue" (ans suck my tongue). Heureusement, l'enfant ne s'est pas exécuté.

La scène ne s'arrête pas là. L'homme lui donne une tape sur l'épaule puis met longuement la main du jeune garçon sur sa joue. S'en suit une scène encore plus malaisante ou il emmène la main de l'enfant vers ce qui pourrait être son entrejambe.

Sans la scène à caractère sexuel qui précède la question ne se serait pas posée mais dans le contexte, on se demande si le fait de poser la main de l'enfant sur sa joue n'était pas un prétexte pour pouvoir ensuite l'amener plus bas sans éveiller les soupçons.

D'ailleurs, on voit bien lorsqu'ils font un dernier câlin (au forcing) que l'enfant prend le Dailai Lama au niveau des épaules ce qui suggère que sa main était probablement maintenue par la main du pervers lors du précédant câlin.

