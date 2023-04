Le télescope spatial James Webb capture une remarquable image de la géante de glace Uranus et ses anneaux

Le télescope spatial James Webb (JWST) a capturé une étonnante image d’Uranus, révélant avec force de détails le système d’anneaux de la géante glacée, ses lunes les plus brillantes et son atmosphère dynamique.

Cette nouvelle image (clic pour agrandir), prise le 6 février, fait suite à une photo tout aussi étonnante que le JWST a prise récemment de l’autre géante de glace du système solaire, Neptune (lien ci-dessous).

La nouvelle image d’Uranus montre 11 des 13 anneaux connus de la planète, dont certains sont si brillants qu’ils se confondent partiellement. Mais ce qui va vraiment étonner les astronomes, c’est que la caméra proche infrarouge (NIRCam) du JWST est suffisamment sensible pour capturer les deux anneaux poussiéreux d’Uranus les plus à l’intérieur.

Ces anneaux peu lumineux n’ont été aperçus que par deux autres observateurs astronomiques : la sonde Voyager 2, qui a survolé Uranus en 1986, et, plus récemment, l’optique adaptative avancée de l’observatoire Keck.

Lorsque Voyager 2 a pris des photos d’Uranus lors de son survol en 1986, elle n’a vu dans la planète qu’un gros caillou bleu inerte dépourvu de caractéristiques distinctes. Cette nouvelle photo prise par le JWST offre un contraste saisissant et brosse le tableau d’un monde dynamique et changeant.

L’image a été réalisée en combinant les données de deux filtres, qui sont respectivement représentés par la coloration bleue et les reflets orangés. L’image aux couleurs représentatives montre le fluide glacé dense composé d’eau, de méthane et d’ammoniac au-dessus d’un petit noyau rocheux qui constitue Uranus et qui ressemble à une boule de neige bleu clair.

L’orbite d’Uranus est unique dans le système solaire : la géante de glace tourne sur le côté, inclinée à un angle d’environ 90 ° par rapport à sa trajectoire autour du Soleil. Cette inclinaison fait qu’Uranus connaît des saisons très marquées, chaque pôle étant exposé à la lumière constante du soleil pendant de nombreuses années avant d’être plongé dans l’obscurité pendant une période tout aussi longue.

Actuellement, c’est le printemps au pôle nord d’Uranus. On peut le voir sur l’image, le côté droit de la géante de glace s’illuminant au niveau de sa calotte polaire nord, qui est orientée vers le soleil. C’est la première fois que les scientifiques observent cet aspect de la calotte polaire, il est absent des images avancées capturées par l’Observatoire Keck.

Au bord de la calotte polaire se trouve un nuage brillant avec quelques caractéristiques étendues plus faibles à peine visibles. Ceci inclut un second nuage très brillant sur le bord gauche d’Uranus. De tels nuages sont typiques d’Uranus et peuvent être observés dans les longueurs d’onde infrarouges, les membres de l’équipe du JWST pensent qu’ils sont liés à l’activité des tempêtes sur la géante de glace. Le pôle nord d’Uranus connaîtra sa saison estivale à partir de 2028.

Le pôle sud d’Uranus se trouve actuellement sur la face cachée de la planète et n’est pas visible sur l’image, car il est tourné vers le noir de l’espace, à l’opposé du soleil.

Le JWST a réussi à capturer six des 27 lunes connues d’Uranus lorsqu’il a photographié la géante de glace. Il s’agit des lunes les plus brillantes, les autres étant trop peu lumineuses pour être visibles lors d’une exposition relativement courte de 12 minutes.

Cette vue élargie du système uranien avec l’instrument NIRCam de Webb montre la planète Uranus ainsi que six de ses 27 lunes connues (la plupart d’entre elles sont trop petites et trop pâles pour être visibles dans ce court temps d’exposition). Une poignée d’objets d’arrière-plan, dont de nombreuses galaxies, sont également visibles. (NASA, ESA, CSA, STScI. Traitement de l’image : J. DePasquale (STScI))

Le puissant télescope spatial continuera d’observer la géante de glace. Son analyse approfondie devrait permettre d’apercevoir deux anneaux de poussière extérieurs encore moins lumineux, découverts par le télescope spatial Hubble en 2007, selon les membres de l’équipe de la mission.

Présentée sur le site de la NASA : NASA’s Webb Scores Another Ringed World With New Image of Uranus.

Source Gurumed