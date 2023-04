par Pars Today

Au milieu de la guerre qui fait rage entre la Russie et l’Ukraine, un responsable russe accuse Washington de reprendre la construction de laboratoires biologiques en Ukraine.

Un responsable de la Défense russe a révélé que le États-Unis avaient repris et étendu un programme de construction de laboratoires biologiques en Ukraine pour former des biologistes ukrainiens.

Vendredi, le chef des troupes de défense contre les radiations, les produits chimiques et biologiques des forces armées russes, Igor Kirillov, a déclaré que les États-Unis ne reprenaient pas seulement la construction des laboratoires biologiques, mais qu’ils élargissaient également leurs opérations en formant des biologistes ukrainiens, a rapporté Sputnik.

Le scientifique russe s’est basé sur l’analyse du procès-verbal de la réunion du groupe de travail des spécialistes américains et ukrainiens qui a eu lieu en octobre 2022.

Igor Kirillov a rappelé que « les cibles des programmes biologiques des Américains témoignent du fait que Washington considère les anciens pays soviétiques comme des tremplins pour le déploiement des forces de l’OTAN ».

En outre, le Pentagone finançait des projets à double finalité via le système d’aide financière et le Centre des sciences et technologies (STCU) et le Centre international des sciences et technologies (ISTC) d’Ukraine étaient chargés de financer ces projets.

Le ministère russe de la Défense pense que le département de l’Énergie des États-Unis, avec le Pentagone, sont les principaux organisateurs et contributeurs directs aux activités biologiques militaires américaines.

Qu’est-ce que le département américain de l’Énergie a à voir avec la lutte contre les menaces biologiques et la mise en œuvre de projets qui présentent des signes de double usage, s’est interrogé Kirillov.

Selon Sputnik, rien qu’en 2023, le département américain de l’Énergie a alloué 105 millions de dollars à la recherche dans le cadre du projet Bio-preparedness Research Virtual Environment.

