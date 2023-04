Les États-Unis voient dans l’adhésion de la Finlande à l’OTAN un encerclement de la Russie

par M.K. Bhadrakumar

Le drapeau national de la Finlande a été hissé pour la première fois au siège de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord à Bruxelles ce mardi, qui marquait également le 74ème anniversaire de l’alliance occidentale. Pour la Finlande, cela signifie un abandon historique de sa politique de neutralité.

Personne ne peut dire, même de manière propagandiste, que la Finlande est confrontée à une menace de sécurité de la part de la Russie. Il s’agit d’un acte de malignité sans motif à l’égard de la Russie de la part de l’OTAN, qui, bien entendu, porte invariablement l’imprimatur des États-Unis, tout en étant présenté au public mondial comme un choix souverain de la Finlande dans le contexte de l’intervention de la Russie en Ukraine.

Au fond, cela ne peut être considéré que comme une nouvelle manœuvre des États-Unis, après le sabotage des gazoducs Nord Stream en septembre dernier, dans l’intention délibérée de compliquer les relations de la Russie avec l’Europe et de les rendre inextricables dans un avenir prévisible.

D’un autre côté, il suffit de dire que cela rendra le paysage sécuritaire de l’Europe encore plus précaire et la rendra encore plus dépendante des États-Unis en tant que fournisseur de sécurité. On s’attend généralement à ce que l’adhésion de la Suède à l’OTAN suive, peut-être à temps pour le sommet de l’alliance à Vilnius en juillet.

En effet, les États-Unis ont fait en sorte que la question centrale à l’origine de l’impasse entre la Russie et l’Occident – à savoir l’expansion de l’OTAN jusqu’aux frontières de la Russie – soit un fait accompli, quel que soit l’échec de la guerre qu’ils mènent par procuration en Ukraine contre la Russie.

Réagissant à cette évolution, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a averti mardi que l’adhésion de la Finlande à l’OTAN obligerait la Russie à « prendre des contre-mesures pour assurer sa propre sécurité tactique et stratégique », car l’alignement militaire d’Helsinki constitue une « escalade de la situation » et un « empiètement sur la sécurité de la Russie ».

Le 4 avril, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou « sera contraint de prendre des mesures de rétorsion de nature militaro-technique et autre afin de mettre un terme aux menaces qui pèsent sur notre sécurité nationale ».

L’adhésion de la Finlande à l’OTAN étendra la ligne de front de l’OTAN avec la Russie de 1300 kilomètres (longueur de la frontière que la Finlande partage avec la Russie), ce qui accentuera la pression sur les régions du nord-ouest de la Russie. Ne soyez pas surpris si des missiles de l’OTAN sont déployés en Finlande à un moment donné, ne laissant à la Russie d’autre choix que de déployer ses armes nucléaires à proximité de la région baltique et de la Scandinavie.

En d’autres termes, la confrontation militaire entre l’OTAN et la Russie devrait encore se détériorer et la possibilité d’un conflit nucléaire est en train de s’accroître. Il est difficile d’imaginer que la Russie ne parvienne pas à préserver sa capacité de seconde frappe à tout prix ou à empêcher les États-Unis d’acquérir une supériorité nucléaire, et qu’elle maintienne l’équilibre stratégique mondial.

L’accent sera mis sur l’amélioration des capacités nucléaires défensives plutôt que sur les forces conventionnelles, ce qui obligera la Russie à démontrer sa puissance nucléaire. La Russie a déjà renforcé sa dissuasion en déployant des armes nucléaires tactiques au Belarus en réponse à la décision irresponsable du Royaume-Uni de fournir des munitions à l’uranium appauvri à l’Ukraine. Il est pratiquement certain que la Russie doublera également la mise dans le conflit ukrainien.

Entre-temps, les États-Unis ont depuis longtemps déployé des armes nucléaires tactiques dans des pays européens, notamment en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie, ce qui signifie que les États-Unis ont depuis longtemps déployé leurs armes nucléaires tactiques aux portes de la Russie, ce qui constitue une menace importante pour la sécurité nationale de la Russie. Le déploiement de la Russie au Belarus vise à dissuader les provocations potentielles des États-Unis, en anticipant ce qui est sur le point de se produire.

La situation géographique du Belarus est telle que si des armes nucléaires tactiques russes y sont déployées, cela aura un effet dissuasif stratégique considérable sur plusieurs pays de l’OTAN tels que la Pologne, l’Allemagne, les États baltes et même les pays nordiques. Un cercle vicieux est en train de se mettre en place, entraînant une escalade de la course aux armements nucléaires et, en fin de compte, une situation apocalyptique que personne ne souhaite voir se produire.

Le tableau d’ensemble est le suivant : sachant parfaitement que la situation pourrait devenir extrêmement dangereuse, les États-Unis exercent néanmoins sans relâche une pression sur la Russie dans le but de perpétuer leur système hégémonique. La stratégie de Ronald Reagan, qui consistait à utiliser des moyens de pression extrêmes pour affaiblir l’ex-Union soviétique et finalement l’entraîner dans sa chute, est une fois de plus à l’œuvre.

Dans l’immédiat, tout cela aura des conséquences négatives sur le conflit en Ukraine. Il est évident que Washington ne cherche plus la paix en Ukraine. Dans le calcul stratégique de l’administration Biden, si la Russie gagne en Ukraine, cela signifie que l’OTAN perd, ce qui nuirait définitivement au leadership transatlantique et à l’hégémonie mondiale des États-Unis – ce qui est tout simplement impensable pour l’establishment de Washington.

Il ne fait aucun doute que la démarche des États-Unis et de l’OTAN visant à persuader la Finlande (et la Suède) de devenir membres de l’OTAN a également une dimension géoéconomique. Le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg, a récemment déclaré que « si la Finlande et la Suède rejoignent l’Alliance, l’OTAN aura davantage de possibilités de contrôler la situation dans le Grand Nord ». Il a expliqué que « ces deux pays disposent de forces armées modernes capables d’opérer avec précision dans les conditions difficiles du Grand Nord ».

Les États-Unis espèrent que l’« expertise » que la Suède et la Finlande peuvent apporter à l’alliance pour opérer dans les conditions arctiques et subarctiques est inestimable et pourrait changer la donne dans le cadre d’une lutte acharnée pour le contrôle des vastes ressources minérales qui se trouvent dans le Grand Nord, où la Russie a jusqu’à présent pris une longueur d’avance.

Alors que la glace polaire fond à une vitesse sans précédent dans l’Arctique, les plus grands acteurs mondiaux considèrent la région comme un nouveau « no man’s land » à saisir. Certains rapports récents ont fait état d’un projet d’intégration des forces aériennes de quatre pays nordiques – le Danemark, la Norvège, la Finlande et la Suède – entrepris avec une orientation anti-russe non dissimulée.

Ressources arctiques

Sur le plan militaire, la Russie est contrainte de supporter le lourd fardeau financier d’une évaluation à 360 degrés de son programme de sécurité nationale. La Russie ne dispose d’aucun système d’alliance pour compléter ses ressources militaires. Dans une annonce importante faite en février, le Kremlin a supprimé de sa politique arctique toute mention du Conseil de l’Arctique, soulignant la nécessité de donner la priorité aux intérêts russes dans l’Arctique et de s’efforcer d’obtenir une plus grande autonomie pour ses projets industriels dans l’Arctique.

La politique arctique révisée appelle au « développement des relations avec les États étrangers sur une base bilatérale, en tenant compte des intérêts nationaux de la Fédération de Russie dans l’Arctique ». Cette décision intervient quelques jours après qu’un fonctionnaire du département d’État américain a déclaré que la coopération avec la Russie dans l’Arctique était désormais virtuellement impossible.

M.K. Bhadrakumar

source : Indian Punchline via Le Saker Francophone