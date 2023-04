Les enquêteurs allemands expriment désormais de sérieux doutes quant à la thèse officielle du sabotage du gazoduc Nord Stream, qui a été mise en avant à la suite du rapport fracassant de Seymour Hersh, qui a pointé du doigt une opération secrète conjointe de la CIA et de la marine américaine, avec l’aide de la Norvège. Le mois dernier, Seymour Hersh a publié un article sur Substack dans lequel il affirme que la CIA a inventé une couverture pour les attentats à la bombe contre le Nord Stream, qui a été transmise au New York Times et au journal allemand Die Zeit. Il s’agit probablement d’une réaction directe aux conclusions de Hersh. Une source au sein de la communauté du renseignement américain a déclaré au célèbre journaliste lauréat du prix Pulitzer : « Il s’agit d’une fabrication totale par les services de renseignement américains qui a été transmise aux Allemands et qui visait à discréditer votre histoire ».

Le récit privilégié est devenu celui de partisans pro-ukrainiens ayant commis l’attentat dans le cadre d’une opération malhonnête. Hersh a maintenu que cette version avait été concoctée à dessein afin de protéger les États-Unis et l’administration Biden pour avoir ordonné l’opération. Le rapport de Die Zeit citait des fonctionnaires allemands pour affirmer que les attentats à la bombe visant à saboter les oléoducs avaient été perpétrés par six personnes à l’aide d’un yacht loué en Pologne et appartenant à deux Ukrainiens. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs médias occidentaux se sont emparés de ce récit et ont publié des articles similaires renforçant l’histoire de la dissimulation.

Mais aujourd’hui, un nouvel et long article d’investigation du Washington Post, publié lundi, confirme en fait bon nombre des conclusions de Hersh. En effet, la « couverture » est déjà en train de s’effilocher. Qui plus est, l’article du Washington Post affirme sans détour que les responsables occidentaux ne sont pas du tout désireux de parler du sabotage de Nord Stream, ce qui laisse supposer qu’une dissimulation continue est en cours, ou qu’il s’agit en fait d’une sortie limitée. Il est également très révélateur que les accusations occidentales à l’encontre de la Russie se soient tues depuis longtemps.