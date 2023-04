Pierre de Gaulle : Les États-Unis et l’OTAN ont provoqué la guerre en Ukraine

par Robin philpot

Dans cette entrevue Monsieur Pierre de Gaulle, petit-fils du général de Gaulle aborde notamment les questions suivantes.

• Le général de Gaulle disait : Les pays n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts. En quel sens, la position de la France dans la guerre en Ukraine va à l’encontre des intérêts de la France ? De l’Allemagne et des autres pays de l’Europe ?

• Il y a un mantra dans la plupart des médias occidentaux selon lequel « l’invasion » de l’Ukraine par la Russie n’a pas été provoquée. Or l’OTAN y était pour beaucoup. Quelle est la responsabilité de l’OTAN dans la guerre ?

• Dans ses mémoires, le général de Gaulle se plaint constamment de l’esprit dominateur des dirigeants américains et britanniques à l’égard de l’Europe et la manière dont ils voyaient l’avenir de l’Europe. Comment voyait-il la relation entre les États-Unis et l’Europe ?

• Peut-on dire que ses pires craintes se concrétisent aujourd’hui avec cette guerre commencée dès février 2014 et le Coup d’État de Maïdan ?

• Vous êtes allé à la commémoration du 80ème anniversaire de la victoire de Stalingrad en février dernier alors que tous les pays occidentaux l’ont boycotté.

• Quelle est l’importance de Stalingrad dans l’histoire moderne de l’Europe et du Monde ? Et comment le Général de Gaulle voyait cette bataille ?

• Selon vous et votre grand-père, l’amitié entre la France et la Russie a une grande histoire et est indispensable à l’équilibre de l’Europe. Pourquoi en est-il ainsi ?

• Il termine avec un message pour le peuple du Québec en rappelant « Vive le Québec libre » du Général de Gaulle à Montréal le 14 juillet 1967.

* Monsieur Pierre de Gaulle a bien voulu nous accorder une interview sur la guerre en Ukraine, la première accordée à un média québécois ou canadien.

Nous avons pu réaliser cette entrevue grâce à l’aimable collaboration entre CKVL et Radio-Info-Cité.

source : Le Pied à Papineau