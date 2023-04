Silence: Un convoi américain transportant des armes est entré en territoire syrien

Des sources locales de la province d’al-Yaarabiya à Hassaké au nord-est de la Syrie ont déclaré pour l’agence de presse syrienne officielle Sana qu’une colonne composée de 60 véhicules appartenant aux forces américaines de la coalition internationale sont entrés en territoire syrien depuis le passage illégal d’al-Walid, frontalier avec le Kurdistan d’Irak.

Le convoi comporte aussi des camions chargés de conteneurs d’armes, de munitions et d’armures militaires avancées, et plus de 40 camions citernes destinés à transporter le pétrole pillé. Il est accompagné de trois véhicules militaires.

Les sources ont souligné que le convoi se dirigeait vers la ville d’al-Yaarabiya puis il devrait se rendre vers les bases d’occupation américaine érigées dans la région d’al-Jazirat.

La Russie avait vendredi 31 mars protesté contre les « actions provocatrices » des forces américaines dans la province de Hassaké, où elles sont stationnées depuis plusieurs années.

« Des actions provocatrices de la part d’unités des forces armées américaines ont été observées dans la province de Hassaké… La partie russe a déposé une protestation auprès de la coalition », a déclaré le contre-amiral Oleg Gurinov, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties opposées en Syrie.

Il a poursuivi en disant que les forces russes ont repéré à deux reprises des troupes américaines dans des zones situées en dehors de leurs zones d’opération convenues, sans donner de détails sur le moment.

source : Al Manar