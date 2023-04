Une affaire qui va rivaliser avec les « Pentagon Papers »

La divulgation initiale de mémos relatifs à la stratégie américaine dans la guerre en Ukraine, y compris des documents portant la mention « Top Secret », a donné lieu à une fuite plus importante de documents hautement classifiés.

Cette fois-ci, la fuite semble plus importante :

« Un nouveau lot de documents classifiés qui semblent détailler des secrets de sécurité nationale américains, de l’Ukraine au Moyen-Orient en passant par la Chine, a fait surface sur des sites de médias sociaux vendredi, alarmant le Pentagone et ajoutant de l’agitation à une situation qui semblait avoir pris l’administration Biden au dépourvu », a rapporté dans la soirée du 7 avril, le New York Times. « L’ampleur de la fuite – les analystes estiment que plus de 100 documents ont pu être obtenus – ainsi que la sensibilité des documents eux-mêmes, pourraient être extrêmement préjudiciables, ont déclaré des responsables américains », poursuit le rapport. – The New York Times

Un haut responsable des services de renseignement a été cité dans le rapport comme ayant déclaré que la fuite est « un cauchemar pour les Cinq Yeux » – en référence aux nations partageant des renseignements, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

À l’instar des plans de guerre pour l’Ukraine dont le Times avait déjà fait état, certains de ces derniers documents sont apparus sur Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux, et comprennent des rapports portant l’une des classifications les plus élevées, à savoir « Secret/NoForn », ce qui signifie qu’ils sont suffisamment sensibles pour ne pas être partagés, même avec des alliés étrangers.

Il est intéressant de noter que le NY Times note que l’une des diapositives de renseignement qui circule présente « une évaluation alarmante des capacités de défense aérienne chancelantes de l’Ukraine ».

Les fuites, dont certaines sont apparues sur un serveur Discord consacré à des discussions sur Minecraft et d’autres lieux inhabituels, ne se limitent pas au contenu initial sur la planification de la guerre en Ukraine :

Les documents divulgués semblent aller bien au-delà des documents hautement confidentiels sur les plans de guerre de l’Ukraine. Les analystes de la sécurité qui ont examiné les documents tombés sur les sites de médias sociaux affirment que la masse croissante de documents comprend également des diapositives de briefing sensibles sur la Chine, le théâtre militaire de l’Indo-Pacifique, le Moyen-Orient et le terrorisme.

Le rapport cite un analyste qui prévient qu’il s’agit probablement de « la partie émergée de l’iceberg » et que d’autres fuites importantes sont à venir, ou se sont peut-être déjà produites, dans un contexte qui pourrait commencer à rivaliser avec les « Pentagon Papers » de l’époque de la guerre du Viêt Nam.

Traduction : – Kim Dotcom « La fuite du Pentagone révèle que l’OTAN est déjà en guerre contre la Russie, que c’est le Pentagone, et non l’Ukraine, qui est chargé de planifier tous les aspects de la guerre par procuration menée par les États-Unis et que la troisième guerre mondiale semble inévitable. »

– Gonzalo Lira « Pas tout à fait. La fuite du Pentagone révèle également que le régime de Kiev est une boîte noire en matière d’argent et d’armes. En outre, le Pentagone n’a aucune idée des pertes subies par l’UA, à l’exception de ce que lui dit Kiev. C’est comme cette petite amie qui abuse de votre carte de crédit sans que vous sachiez vraiment sur quoi. »

Un ancien haut fonctionnaire du Pentagone, Mick Mulroy dit que cela pourrait éventuellement entraver la planification militaire ukrainienne étant donné que beaucoup de ces documents étaient des photos. Il déclare :

« Il semble qu’il s’agisse d’une fuite délibérée faite par quelqu’un qui souhaitait nuire aux efforts de l’Ukraine, des États-Unis et de l’OTAN . »

Cette évaluation suggère une fuite provenant de l’intérieur des forces alliées, et non d’un adversaire étranger, même si les autorités américaines accusent des entités en ligne liées à la Russie d’être les principaux diffuseurs des documents ayant fait l’objet d’une fuite.

Traduction : « Quelles sont les chances que ces fuites soient liées

au bombardement de Nord Stream par Biden et à la baise de ses propres alliés ? »

Les autorités américaines avertissent également que certains des documents pourraient avoir été modifiés numériquement pour correspondre à un récit plus favorable au Kremlin, comme nous l’avons expliqué précédemment.

Twitter a reconnu que les autorités américaines lui demandaient d’agir pour supprimer les documents classifiés de la plateforme.

On craint de plus en plus que les fuites ne proviennent de l’intérieur de l’armée ukrainienne…

Traduction : « L’Ukraine a cherché à prévenir les fuites militaires après que des plans d’assistance de l’OTAN ont été diffusés sur les médias sociaux. Un responsable ukrainien a déclaré à @Reuters que les documents contenaient une « très grande quantité d’informations fictives ». »

Les responsables du Pentagone et des services de renseignement américains s’efforcent également de découvrir la source de la fuite dans le cadre d’une enquête en cours.

Il est probable qu’il en résultera une surveillance accrue de Kiev et de la manière dont sa chaîne de commandement traite les données sensibles communiquées par le Pentagone.

Source GP