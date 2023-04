Pendant des décennies, le dollar américain a été le roi incontesté des monnaies mondiales, mais des changements spectaculaires sont en train de se produire. La Chine, la Russie, l’Inde, le Brésil, l’Arabie saoudite et d’autres pays prennent des mesures importantes qui leur permettront de devenir beaucoup moins dépendants du dollar américain dans les années à venir. C’est une très mauvaise nouvelle pour nous, car le fait d’être la première monnaie de réserve du monde nous a permis de jouir d’un niveau de vie massivement gonflé. Une fois que nous aurons perdu ce statut, notre mode de vie sera très différent de ce qu’il est aujourd’hui. Malheureusement, la plupart des Américains ne comprennent rien de tout cela. Même si nos dirigeants ont traité la stabilité de notre monnaie avec le plus grand mépris ces dernières années, la plupart des Américains partent du principe que le dollar régnera toujours en maître. Pendant ce temps, une grande partie de la planète se prépare à un avenir dans lequel le dollar américain sera beaucoup moins important qu’il ne l’est aujourd’hui.

Voici 7 signes indiquant que la dédollarisation mondiale vient de passer à la vitesse supérieure…

#1 Les pays BRICS représentent plus de 40 % de la population mondiale et près d’un quart du PIB mondial. Le fait qu’ils travaillent à l’élaboration d’une « nouvelle monnaie » devrait donc nous préoccuper tous…

M. Babakov a également déclaré qu’une monnaie unique pourrait probablement voir le jour au sein des BRICS, et qu’elle serait liée non seulement à la valeur de l’or, mais aussi à « d’autres groupes de produits, à des éléments de terres rares ou à la terre ».

« La transition vers des règlements en monnaies nationales est la première étape. L’étape suivante consiste à permettre la circulation d’une monnaie numérique ou de toute autre forme de monnaie fondamentalement nouvelle dans un avenir proche. Je pense que lors du sommet des BRICS, la volonté de réaliser ce projet sera annoncée, ces travaux sont en cours », a déclaré Babakov en marge du forum d’affaires du partenariat stratégique russo-indien pour le développement et la croissance.

Le vice-président de la Douma d’État russe, Alexander Babakov, a déclaré le 30 mars que le bloc des économies émergentes BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) travaillait à l’élaboration d’une « nouvelle monnaie » qui sera présentée lors du prochain sommet de l’organisation à Durban.

#2 Deux des nations des BRICS, la Chine et le Brésil, viennent de « conclure un accord pour faire du commerce dans leurs propres monnaies »…

Le renminbi chinois accélère l’expansion de son utilisation mondiale, une tendance qui aidera à construire un système monétaire international plus résistant, moins dépendant du dollar américain et plus propice à la croissance du commerce, ont déclaré des experts jeudi.

Ils ont fait ces commentaires après que la Chine et le Brésil – deux grandes économies émergentes et membres des BRICS – ont apparemment conclu un accord pour commercer dans leurs propres monnaies, en abandonnant le dollar américain en tant qu’intermédiaire.

L’accord permettra à la Chine et au Brésil d’effectuer leurs transactions commerciales et financières massives directement, en échangeant le RMB contre des reais et vice versa, au lieu de passer par le dollar, a rapporté mercredi l’Agence France-Presse, citant le gouvernement brésilien.