Covid-19: Michel Cymès s'en prend à Didier Raoult et nie avoir parlé d'une simple "grippette"

Didier Raoult, c'est plusieurs milliers de publications scientifiques, des découvertes majeures, le plus jeune président d’université de sa génération, et pourtant, un énergumène qui se pavane à la télévision, nommé Michel Cymes, l'accuse gratuitement d'imposture, sur France-Inter. Pis, il aurait aimé qu'il eut été jugé plus tôt par l'Ordre des Médecins.

"Ca a été une très grosse erreur pour Emmanuel Macron d'aller voir Didier Raoult, parce que ça l'a crédibilisé (...). Il serait temps qu'un médecin qui dit des conneries à la télé soit convoqué dès le lendemain au Conseil de l'Ordre."