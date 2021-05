Allemagne: A la rentrée prochaine, pas de vaccin, pas de crèche ?

L’Ordre des médecins d’Allemagne préconise la vaccination obligatoire pour les enfants à partir de la crèche dès la rentrée 2021-2022. Ils ne pourraient être scolarisés que s’ils ont été vaccinés contre le Covid-19.

Le Dr Klaus Reinhardt lors du 124e Congrès médical allemand, qui s’est tenu cette année uniquement en ligne en raison de l’effet corona, a mis en garde contre les effets collatéraux négatifs des mesures de confinement Corona pour les enfants et les adolescents. « Il ne s’agit pas seulement de déficits éducatifs apparus à l’école, mais plus encore du fait que de nombreux enfants ont vécu des phases de développement importantes dans l’isolement social. »

Dans leur débat général, les médecins ont demandé une évaluation médico-scientifique de tous les effets collatéraux des mesures de confinement et de protection en ce qui concerne l’accès aux soins médicaux aigus et aux services de prévention nécessaires, ainsi que les éventuels effets psycho-sociaux du confinement. Pour poursuivre la gestion des crises et se préparer aux futures situations de pandémie, il est indispensable de développer des stratégies d’action pour éviter ces effets collatéraux.

Dans une autre résolution, le Congrès des médecins a demandé au gouvernement fédéral de développer immédiatement une stratégie de vaccination Covid 19 pour les enfants et les adolescents.